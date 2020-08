Xbox Project xCloud: disponible el 15 de septiembre, será parte de Game Pass Ultimate

Con un catálogo de más de 100 juegos, Project xCloud de Xbox llegará a más de 20 países, como parte de los beneficios de Game Pass Ultimate.

Con un catálogo de más 100 juegos, Xbox finalmente lanzará Project xCloud, su servicio de juegos en la nube, el cual se sumará a la lista de diversos beneficios que ofrece la membresía Game Pass Ultimate, servicio de suscripción que fue presentado en 2017.

En un comunicado, la división de Microsoft para Xbox señala que xCloud estará disponible para usuarios de 22 países, quienes podrán acceder a más de una centena de videojuegos utilizando sus teléfonos y/o tabletas Android a través de la aplicación de dedicada, la cual se encuentra disponible a través de la Play Store. Por ahora no se ha dado a conocer cuándo llegará a los iPhone y iPad.

Detalladamente, Project xCloud estará disponible Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlanda, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza, Reino Unido, y por supuesto, Estados Unidos.

En dichos países, Xbox Project xCloud pasará de ser una vista previa a estar en estado Beta.

Cabe recordar que en el futuro Xbox Project xCloud llegará a más mercados, por lo cual los suscriptores de Game Pass Ultimate en México tendrán que esperar un poco más antes de empezar a jugar títulos como Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell Me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 donde quiera que se encuentren, todo a través de sus dispositivos móviles.

Para una experiencia de juego completa, Project xCloud es compatible con el control inalámbrico Bluetooth de Xbox y también con el DualShock 4 de PlayStation; además, fabricantes como Razer, PowerA, 8BitDo, y Nacon han creado accesorios diseñados específicamente para el servicio.

El equipo de Xbox señala que Project xCloud ofrecerá a sus usuarios la misma experiencia que en consola, lo cual significa que tendrán acceso a su lista de amigos, logros, configuración de controles y la sincronización del progreso que hayan acumulado en sus juegos.