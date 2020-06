Todo lo que necesita saber sobre Xbox Series X y el futuro de Xbox

Equipo Xbox lanzó una publicación sobre todo lo que necesitas saber sobre Xbox Series X hasta el momento, incluida la información revelada sobre el hardware, la tecnología y las especificaciones.

por Jason Ronald, Director de Gestión de Programas para Xbox Series X

Xbox Series X será la consola definitiva para los jugadores que desean los juegos más envolventes desde un dispositivo diseñado, construido y optimizado para juegos con cero compromisos. Desarrollado por nuestro procesador de próxima generación, diseñado a medida, que incluye una CPU Zen 2 de 8 núcleos , que ofrece más de 4 veces la potencia de procesamiento de una Xbox One y un RDNA 2 TFLOP 12GPU, más de 8 veces el rendimiento de la Xbox One original, Xbox Series X permitirá un nuevo nivel de fidelidad visual e inmersión. Combínalo con la memoria GDDR6 de mayor ancho de banda de cualquier consola de próxima generación, y una unidad de estado sólido (SSD) personalizada de próxima generación, Xbox Series X brindará a los desarrolladores el poder de llevar sus visiones creativas al límite. Con las innovaciones de próxima generación que incluyen el trazado de rayos acelerado por hardware de DirectX, la frecuencia de actualización variable y la entrada de latencia ultra baja, Xbox Series X prepara el escenario para un nuevo nivel de fidelidad, precisión y precisión nunca antes visto en los juegos de consola.

El diseño industrial audaz y único nos permite ofrecer la consola más potente de la manera más silenciosa y eficiente, lo que permite que se adapte perfectamente a su hogar. La Xbox Series X también está diseñada para admitir orientación vertical y horizontal.

El nuevo controlador inalámbrico Xbox presenta una ergonomía mejorada para una gama más amplia de personas, una mejor conectividad entre dispositivos y una latencia reducida. También cuenta con un nuevo botón Compartir para simplificar la captura de capturas de pantalla y clips de juegos y un nuevo d-pad híbrido inspirado en la serie 2 del controlador inalámbrico Xbox Elite. El nuevo controlador inalámbrico Xbox será compatible con las PC Xbox One y Windows 10, y será se incluirá con cada Xbox Series X.

LA TECNOLOGÍA Y LAS ESPECIFICACIONES

Si bien las especificaciones técnicas de cualquier producto resuenan de manera diferente según su nivel de interés y comprensión, en Xbox se trata de los detalles. En asociación con los expertos en tecnología Austin Evans y Digital Foundry , nos sumergimos en algunas de las tecnologías que impulsan la Xbox Series X y compartimos detalles sobre las elecciones que el equipo ha tomado al definir la próxima generación de juegos. Xbox Series X se define por tres características principales: potencia, velocidad y compatibilidad.

El poder bruto es solo parte del comienzo

Xbox Series X ofrece más de 12 TFLOPS de rendimiento de GPU constante y constante, lo que la convierte en la consola más potente de la historia. Diseñado para entregar juegos en 4K a 60 FPS con soporte para hasta 120 FPS, Xbox Series X representa un equilibrio superior de potencia y velocidad sin compromisos para los desarrolladores. Más allá de la potencia bruta, el procesador de diseño personalizado en el corazón de la Serie X de Xbox incluye capacidades innovadoras completamente nuevas, como el sombreado de velocidad variable (VRS), el trazado de rayos DirectX acelerado por hardware y más, avanzando en juegos de consola en todos los frentes tecnológicos para ofrecer sorprendentes, mundos dinámicos y vivos en los que los jugadores quieren estar inmersos.

Mejorando la inmersión y la velocidad de abrazo

Desde la rapidez con la que puede moverse entre juegos, hasta el tiempo que lleva atravesar un entorno enorme sin pantallas de carga largas, hasta poder reanudar un juego justo donde lo dejó al instante, la Xbox Series X está diseñada para permitir a los jugadores gastar menos tiempo de espera y más tiempo jugando. La arquitectura Xbox Velocity , que desbloquea un nuevo nivel de rendimiento a través de la innovadora combinación de SSD personalizado de próxima generación, descompresión acelerada por hardware e integración profunda de software, para permitir mundos vivos más ricos y dinámicos como nunca antes se ha visto: la Xbox Series X Es rápido y prácticamente elimina los tiempos de carga.

Quick Resume es una nueva función de plataforma habilitada a través de la arquitectura Xbox Velocity y nuestra arquitectura personalizada del sistema operativo que permite a los jugadores reanudar un juego exactamente donde lo dejaron, en varios títulos, asegurando que los jugadores puedan volver a la diversión en un instante.

También sabemos que muchos jugadores exigen una latencia ultrabaja para estar tan inmersos y precisos como sea posible. Con la innovación HDMI 2.1, el modo de baja latencia automática (ALLM) y la entrada de latencia dinámica (DLI), el equipo analizó cada paso entre el jugador y el juego, desde el controlador hasta la consola y la pantalla, y optimizó cada etapa de la tubería.

LA CONSOLA MÁS COMPATIBLE DEL MUNDO, CON MILES DE JUEGOS EN EL LANZAMIENTO

Los beneficios de la próxima generación de consolas se extienden en todas las direcciones, brindando mayor fidelidad visual y velocidades de carga mejoradas a su biblioteca de juegos existente, además de nuevos juegos específicamente optimizados para aprovechar al máximo la Xbox Series X. Con miles de juegos de cuatro generaciones disponible a su alcance desde el primer día, más la biblioteca de más de 100 títulos disponibles con Xbox Game Pass , continuamos nuestro compromiso de compatibilidad con Xbox Series X.

Creemos que los jugadores no solo deberían poder jugar todos sus juegos del pasado sin tener que comprarlos nuevamente, sino que deberían jugar mejor que nunca. Los juegos compatibles con versiones anteriores se ejecutan de forma nativa en el hardware Xbox Series X, con toda la potencia de la CPU, la GPU y la SSD. Sin modo boost, sin downclocking, toda la potencia de la Xbox Series X para todos y cada uno de los juegos compatibles con versiones anteriores. Esto significa que todos los títulos se ejecutan con el rendimiento máximo para el que fueron diseñados originalmente, muchas veces incluso un rendimiento superior al que vieron los juegos en su plataforma de lanzamiento original, lo que resulta en velocidades de fotogramas más altas y más estables y renderizado con su máxima resolución y calidad visual.

También estamos invirtiendo en tecnología que facilite la propiedad del juego de generación en generación. Esto es especialmente cierto con nuestra nueva tecnología Smart Delivery , que garantiza que solo tenga que comprar un título una vez, sabiendo que obtendrá la mejor versión del título en cualquier consola Xbox en la que elija jugar. Esto permitirá a los jugadores moverse sin problemas entre múltiples consolas y generaciones de consolas como mejor les parezca. Todos nuestros títulos exclusivos de Xbox Game Studios que están optimizados para Xbox Series X, incluido Halo Infinite , también se comprometen a usar Smart Delivery. Los jugadores pueden tener confianza cuando compran juegos en el ecosistema de Xbox de que sus inversiones y progresión avanzan con usted hacia la próxima generación.

LOS JUEGOS MÁS INMERSIVOS Y RESPONSABLES

Cuando la creatividad de un desarrollador está respaldada por la plataforma de juegos más poderosa del mundo, las posibilidades son infinitas. Sabemos que espera que la próxima generación de consolas establezca nuevos estándares en fidelidad gráfica, inmersión y rendimiento, convergiendo en juegos que se ven increíbles, se sienten vivos e inmediatamente inmersivos. Sabemos que desea un acceso sin fricciones, de generación en generación, a nuevas historias y contenido que sorprenda y deleite en formas que nunca soñó.

También sabemos que no quiere quedar excluido de los juegos y las experiencias en las que ha invertido dinero y tiempo durante años o que actualmente está jugando solo porque ha llegado una nueva generación de consolas. Con los importantes avances en el rendimiento de la CPU, la innovación de gráficos con más de 12 teraflops de potencia bruta, la tecnología de almacenamiento de próxima generación que impulsa nuestra Arquitectura Xbox Velocity y las tecnologías que ofrecen la experiencia de juego más receptiva, sin mencionar nuestro compromiso con la compatibilidad con versiones anteriores y la función Smart Delivery. hará realidad todas estas ambiciones para los juegos.

Esto lo sabemos de primera mano por nuestros propios equipos de desarrollo. Xbox Game Studios consta de 15 estudios de desarrollo de juegos en todo el mundo, desarrollando y publicando juegos basados ​​en franquicias populares como Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft, Hellblade, The Outer Worlds, Psychonauts, Flight Simulator, State of Decay , Wasteland 3 y Sea of ​​Thieves, y muchos más juegos nuevos en desarrollo temprano.

Xbox Game Studios representa una increíble variedad de creadores en la industria que están explorando nuevas ideas y juegos que solo son posibles con Xbox y nuestra tecnología. Nuestros estudios globales están capacitados para realizar sus visiones creativas completas y aprovechar el poder de Xbox Series X para hacerlo. Esto significa un suministro ininterrumpido de juegos en los años venideros, creado desde cero para capitalizar características como DirectX Raytracing acelerado por hardware, resolución 4K de hasta 120 fps y más.

El poder de Xbox Series X se demostró por primera vez con la presentación de Senua’s Saga: Hellblade II . El equipo construirá el juego en Unreal 5 y aprovechará el poder de Xbox Series X para llevar la franquicia Hellblade a niveles nunca antes vistos. El metraje que se muestra fue capturado en el motor y refleja el poder de la Serie X de Xbox disponible para los desarrolladores para ofrecer nuevos universos, experiencias y juegos de formas que nunca imaginaste.

Los fanáticos también echaron un vistazo a una gran variedad de juegos de Xbox Series X en acción de nuestros socios de desarrollo en toda la industria, incluidos Electronic Arts Madden NFL 21 , Scarlet Nexus de Bandai Namco , Deep Silver’s Chorus y Assassin’s Creed Valhalla de Ubisoft . A partir del juego de Xbox pase de un día-uno lanzamientos como el desprecio , y la mediana se ejecuta en 4k con DirectX trazado de rayos sólo es posible con la tecnología de próxima generación en títulos de soporte inteligente de entrega como DiRT 5 y Yakuza: como un dragón – además de títulos confirmados anteriormente como Cyberpunk 2077 – los fanáticos tienen mucho que esperar cuando Xbox Series X se lance este otoño.

Muchos títulos existentes se optimizarán para aprovechar todo lo que Xbox Series X puede hacer también. Por ejemplo, el equipo de The Coalition anunció que Gears 5 tendrá una versión optimizada de Xbox Series X disponible en el lanzamiento de Xbox Series X y aprovechará la tecnología Smart Delivery para ofrecer a los fanáticos la mejor versión del juego, independientemente de en qué Xbox jueguen. Las optimizaciones de Gears 5 contarán con imágenes mejoradas solo posibles en Xbox Series X, incluidas texturas de mayor resolución, iluminación global del espacio de pantalla, sombras de contacto y escenas de 4K que se ejecutan a 60 fps. El equipo también compartió que están investigando un juego de 120 fps para modos multijugador, brindando a los jugadores una experiencia nunca antes vista en consolas. Y engranajes 5 es solo el comienzo en términos de títulos que se optimizarán y que se revelarán en los próximos meses.

La Xbox Series X fue creada para juegos más allá de la imaginación de los jugadores y está desbloqueando la creatividad y la innovación como nunca antes en nuestros estudios y con miles de socios de desarrollo en todo el mundo. Estamos ansiosos por mostrarte Halo Infinite de 343 y más en julio.

XBOX SERIES X + XBOX GAME PASS – MÁS DE 100 JUEGOS, LED POR HALO INFINITE

Xbox Game Pass cambia fundamentalmente la forma en que las personas juegan juegos. Piensa en todas las limitaciones que enfrentan los juegos hoy en día. Tus juegos solo se jugarán en el dispositivo en el que los compraste y solo puedes jugar con tus amigos si también compran los mismos juegos. Y cada juego requiere una gran inversión inicial o una inversión aún mayor en el futuro para acceder a todo el contenido. Xbox Game Pass está cambiando todo eso. Un precio bajo, una biblioteca común de los mejores juegos en todos sus dispositivos para que usted y sus amigos disfruten del mismo plan.

Más de 10 millones de miembros se han unido a Xbox Game Pass en Xbox y PC. Todos los títulos de Xbox Game Studios se lanzan en Xbox Game Pass el mismo día que se lanzan, por lo que usted decide si compra cada juego por separado o los juega todos el día del lanzamiento en Xbox Game Pass. Las franquicias de Xbox Game Studios que se lanzarán en Game Pass el primer día de lanzamiento incluyen Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft, Hellblade, The Outer Worlds, Psychonauts, Flight Simulator, State of Decay, Wasteland y Sea of ​​Thieves – y más juegos nuevos en desarrollo temprano. Entonces, cuando se lanza Halo Infinite , usted y sus amigos deciden si comprar el juego o jugarlo en Xbox Game Pass.

También estamos trabajando con gigantes en la industria para agregar los mejores juegos, como NBA 2K20, Red Dead Redemption 2 y The Witcher 3 , que están en Game Pass hoy. Y los desarrolladores y jugadores independientes también adoran Xbox Game Pass porque es un poderoso motor para descubrir tu próximo juego favorito.

Continuamos haciendo que Xbox Game Pass se convierta en el servicio más atractivo en juegos. Queremos que descubra nuevos juegos, juegue favoritos con familiares y amigos y experimente nuevas formas de jugar en la consola, la PC y, en un futuro próximo, su dispositivo móvil. Todo esto es posible con Xbox Game Pass Ultimate. En el otoño, tendrás la mayor biblioteca de juegos para el día de lanzamiento a tu alcance. Sentirás el poder de Xbox Series X con todos estos juegos, ya que se cargan más rápido y se ven aún más increíbles que en la actualidad.

Con Xbox Game Pass Ultimate Perks, los miembros ahora reciben regularmente más beneficios nuevos, incluidos DLC, contenido en el juego y más, todo gratis e incluido con la membresía.

LA PRIMERA CONSOLA DEL MUNDO DISEÑADA CON LA NUBE EN MENTE

Con Project xCloud , no solo estamos construyendo la consola más potente y compatible, también estamos construyendo la nube de juegos más rápida, más potente y más compatible. Cuando se lance a finales de este año, Project xCloud permitirá a los miembros de Xbox Game Pass jugar con sus amigos en cualquier lugar, sin necesidad de descarga.

Project xCloud también nos ayudará a llegar a los 2 mil millones de jugadores en el mundo, haciendo que Xbox sea más accesible para más jugadores. Con la transmisión de juegos, estamos desbloqueando la capacidad de jugar juegos de consola en todo tipo de dispositivos para que todos tengan la oportunidad de jugar.

PONIENDO EN EL CENTRO

Xbox Series X, la consola más potente y compatible del mundo, los juegos más envolventes y receptivos, incluidos Halo Infinite en estas vacaciones, y la combinación de Xbox Game Pass y Project xCloud convergen para crear un futuro completamente nuevo para los jugadores: un futuro diferenciado eso te coloca a ti y a tus amigos, no a un dispositivo, en el centro de la experiencia Xbox.

Xbox está en una posición única para cumplir con nuestra visión inspirada en el jugador en el centro porque estamos profundamente comprometidos en las áreas clave: consola, contenido, comunidad y nube.