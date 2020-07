Microsoft termina la producción de las Xbox One X y One S All Digital

Ante la llegada de sus nuevas consolas, Microsoft descontinúa 2 modelos de su familia Xbox One. La One S con lector de CDs seguirá fabricándose por ahora.

La Xbox One X, una de las 2 consolas descontinuadas por Microsoft.

Ante la llegada de su próxima generación de consolas de videojuegos, Microsoft ha anunciado el fin de la producción de las Xbox One X y One S All Digital, productos que se podrán adquirir hasta agotar existencias.

Según reportan en The Verge, Microsoft ha expresado que el cese de la fabricación de estos modelos de la serie Xbox One «es un paso natural» en la evolución de sus consolas.

Sin embargo, es importante señalar que la Xbox One S con lector de CDs seguirá fabricándose, al menos por ahora.

Los jugadores pueden revisar en sus la disponibilidad de consolas Xbox One en sus tiendas minoristas locales, añadió el portavoz de Microsoft.

El sitio señala que, desde hace unas semanas, han surgido reportes de escasez de consolas Xbox One, esto debido a la alta demanda de fuentes de entretenimiento originada por la pandemia actual del COVID-19.

Este movimiento por parte de Microsoft tiene bastante lógica teniendo en cuenta que en agosto próximo revelará un nuevo modelo de consola que acompañará a la Xbox Series X, el cual tendrá una potencia contenida pero un precio más económico.

La consola en cuestión lleva el nombre clave de «Lockheart», y se especula que será lanzada como la Xbox Series S, y será capaz de otorgar una calidad de imagen que ronda entre los 1080p y los 1440p.

Sin duda las Xbox One X y One S All Digital tuvieron una vida corta, pero lograron un buen recibimiento por parte del público: el primer modelo por su potencia, con un hardware capaz de brindar hasta 6 teraflops, mientras que la segunda logró colocarse como una opción económica para entrar a la familia Xbox.