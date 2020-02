POCO X2 es presentado: pantalla de 120 Hz, excelente rendimiento y gran autonomía por 225 dólares

POCO lo hace de nuevo. Luego de casi dos años desde que la marca, ahora independiente de Xiaomi presentase su modelo F1, ha dado a conocer al mundo la siguiente generación de su smartphone con buena relación calidad-precio, el POCO X2, que con un precio inicial cercano a los 225 dólares, incluye funciones presentes en equipos de gama alta, como pantalla con alta taza de refresco, un procesador enfocado al gaming y una gran batería con carga super rápida.

Mediante una serie de tuits, POCO India destaca que el POCO X2 incorpora un panel LCD Ful HD con un taza de refresco de 120 Hz, ofreciendo una experiencia de imagen suave, especialmente en videojuegos. Son muy pocos los dispositivos que tienen esta taza de refresco, entre ellos el iPad Pro 2018, los Razer Phone 1 y 2, así como el Asus ROG Phone.

Además el panel tiene un ratio 20:9 para una experiencia más panorámica y envolvente.

A diferencia del modelo anterior que contaba con un notch, el POCO X2 cuenta con un orificio en pantalla, para dar lugar al sistema fotográfico de doble cámara, compuesto por un sensor de 20 megapixeles (MP) y uno secundario de 2 MP.

Here's a final list of the unbelievable specs that the #POCOX2 has to offer for an experience that's #SmoothAF!

– #120HzDisplay

– Qualcomm Snapdragon 730G

– LiquidCool technology

– 4500 mAh battery

– 27W charger in-box

– 64MP Quad camera Sony IMX 686

– 20 MP dual front camera pic.twitter.com/r6J55TkgVw

— POCO India (@IndiaPOCO) February 4, 2020