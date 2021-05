Cómo tomar buenas fotos: el plano general

¿Quieres aprender a tomar buenas fotos? Comienza por lo básico: el plano general.

Ahora que ya dominas el encuadre, la ley del horizonte y la regla de tercios, es momento de dar un paso más y comenzar a utilizar los planos fotográficos. ¿En qué consisten? Es muy sencillo: un plano se refiere a la proporción que ocupará un objeto o personaje dentro del encuadre, así como dónde debemos realizar los cortes para mantener la estética de nuestra imagen.

Existen muchas clasificaciones y algunos planos intermedios, pero los que te vamos a mostrar son los principales y más utilizados. Para ejemplificarlos, iremos de los planos más amplios a los más cerrados, por lo que comenzaremos con los planos contemplativos.

Planos contemplativos

Podemos dividir los planos en contemplativos, de acción y afectivos. Dentro de los contemplativos, se encuentran el very long shot (gran plano general) y el long shot (plano general). Ambos suelen ser usados en el cine para situarnos en un contexto determinado y, en la fotografía, cuando el entorno o una situación que se desenvuelve en él son lo primordial. Es decir, cuando no queremos destacar un detalle en particular.

El ejemplo más claro sería un paisaje: queremos resaltar su belleza y los elementos que lo conforman como un todo:

Como puedes observar, en el plano general también pueden aparecer personas, pero no son lo que predomina en la foto ni lo que se busca resaltar. Son un detalle más, parte del entorno y de su todo.

Como decíamos, el plano general también puede usarse para resaltar situaciones en las que no es un detalle lo que queremos enfatizar:

En esta imagen, sigue predominando el entorno, y en este caso se encuentra conformado por los cientos de personas que transitan de un lado a otro de la calle, así como por los taxis, motos, carritos, puestos y el pedazo de edificio. La repetición hace esta imagen rítmica y con mucho movimiento visual, pero como observas, no destaca algo en particular.

En los próximos artículos, te diremos en qué consisten y cómo usar los planos de acción y los afectivos, los ángulos fotográficos, y te daremos distintos hacks para que te vuelvas un pro con tu teléfono.

Escrito por @_pez.austral