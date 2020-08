«Zoom for Home» se extiende a las pantallas inteligentes

Zoom for Home se está expandiendo a pantallas inteligentes que incluyen Amazon Echo Show, Portal de Facebook y Google Nest Hub Max.

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), informó que Zoom for Home se está expandiendo a pantallas inteligentes que incluyen Amazon Echo Show, Portal de Facebook y Google Nest Hub Max, llevando Zoom a dispositivos ampliamente utilizados y ampliando sus capacidades al entorno de trabajo. Se espera que Zoom on Portal esté disponible en septiembre; y Zoom on Echo Show y Zoom en pantallas inteligentes habilitadas como asistentes, incluido Google Nest Hub Max, estén disponibles para el final del año.

Zoom for Home a las pantallas inteligentes

Según un estudio reciente de Morning Consult, Working from Home & The Future of Work, la cantidad de adultos que trabajan desde casa se ha triplicado desde antes del COVID y un tercio desea mejorar su configuración de trabajo desde casa si su empresa lo apoya. Además, una encuesta reciente de Gartner entre directivos de empresa indicó que casi la mitad (47%) dijo que tiene la intención de permitir que los empleados trabajen de forma remota a tiempo completo en el futuro.

«Estamos muy contentos de llevar Zoom a estos dispositivos ampliamente extendidos», dijo Oded Gal, director de Productos de Zoom. «Es más evidente que nunca que las personas buscan pantallas fáciles de usar para sus necesidades de comunicaciones por video, tanto a nivel profesional como personal».

Al agregar Zoom a estos dispositivos, los usuarios pueden conectarse más fácilmente con amigos, familiares y ahora con colegas, ayudándolos a trabajar de manera más inteligente, construir relaciones más sólidas y reunirse cara a cara a través de la colaboración por video. Como parte de Zoom for Home, los usuarios de Zoom Meeting podrán extender el calendario integrado y el video y audio HD para Zoom Meetings en estas pantallas inteligentes:

“Juntos, Portal y Zoom crean una experiencia de llamadas envolvente que puede ir desde potenciar su día de trabajo hasta conectarlo con familiares y amigos, con un dispositivo dedicado”, dijo Micah Collins, director de Gestión de Productos de Portal en Facebook. «La pantalla grande de Portal libera su computadora portátil para que pueda mantenerse productivo, mientras que la cámara inteligente con tecnología de inteligencia artificial hace que el trabajo y la comunicación personal sean fáciles al mantenerlo siempre en el marco».

• Zoom on Portal – disponible en septiembre, Zoom on Portal permitirá a los clientes usar un dispositivo que se integra en su hogar y brinda comunicación cara a cara y pizarra digital con un solo toque para todas sus reuniones de Zoom. Además, la cámara inteligente de Portal te ayuda automáticamente a mantenerte en el marco para videollamadas inmersivas con colegas y familiares. Zoom on Portal estará disponible en Portal Mini, Portal y Portal + con soporte para Portal TV en el futuro.

Zoom on Amazon Echo Show – • Los clientes de Alexa pronto podrán unirse a las videoconferencias de Zoom desde determinados dispositivos Echo Show. Con Zoom en Echo Show, los clientes podrán acceder a experiencias de reunión de alta calidad simplemente diciendo: «Alexa, únete a mi reunión de Zoom». Y, si ha vinculado su calendario en la aplicación Alexa, Alexa iniciará automáticamente su reunión programada con las manos libres sin necesidad de que sepa su ID de reunión o contraseña. Zoom se implementará en los dispositivos Amazon Echo Show en los Estados Unidos a finales de este año, comenzando con Echo Show 8.

«Actualmente es más importante que nunca ofrecer funciones como estas para ayudar a las personas a mantenerse conectadas con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo», dijo Brian Oliver, director de Comunicación de Alexa. «Esperamos el lanzamiento de Zoom en Echo Show y para ofrecer otra excelente opción de videollamadas a los clientes de Alexa».

Zoom on Google Nest Hub Max – ampliará las capacidades de las videoconferencias de Zoom nativas de alta calidad al dispositivo. Totalmente integrado con Google Calendar y Google Assistant, los clientes podrán disfrutar de controles de manos libres con comandos como «Ok Google, únete a mi próxima reunión». Está programado que Zoom llegue a las pantallas inteligentes habilitadas para el asistente, incluido Nest Hub Max, para fin de año.

“Una de las formas más populares en que las personas usan las pantallas inteligentes habilitadas por el Asistente es para videollamadas, y queremos que las personas puedan usar el servicio de videollamadas de su elección para mantenerse en contacto con amigos y familiares. Nest Hub Max y el Asistente de Google ofrecen varias formas de permanecer conectados, y estamos entusiasmados de ofrecer aún más opciones para nuestros usuarios», dijo Lilian Rincon, directora senior de Administración de Productos, Asistente de Google.

