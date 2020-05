Young Sheldon: maratón para el final de temporada por Warner Channel

Warner Channel presenta el final de la tercera temporada de Young Sheldon en un maratón de los últimos tres episodios (19, 20 y 21) el lunes 11 de mayo, a las 20.45 horas (MEX)....

Warner Channel presenta el final de la tercera temporada de Young Sheldon en un maratón de los últimos tres episodios (19, 20 y 21) el lunes 11 de mayo, a las 20.45 horas (MEX). Sheldon Cooper se hace cada vez más grande y como parte de su maduración, también es asiduo a meterse en problemas que no logra comprender, a tener comentarios políticamente incorrectos en abundancia y a desafiar con mayor frecuencia a quienes no están a su nivel intelectual. Pero además es un niño encantador, que no se da cuenta cuando es adorable, y que es insoportable cuando precisamente cree ser la octava maravilla del mundo.

Young Sheldon final de temporada

Luego de una temporada no exenta de complicaciones para este novel científico y su familia, los últimos tres episodios presentarán algunos temas por resolver. Sólo basta imaginar el estrés que puede generar en un niño como Sheldon que la casa de al lado se haya puesto a la venta y las distintas opciones -todas catastróficas- de nuevos vecinos que el destino puede barajar. Si de procesos traumáticos y agobiantes se trata, una vista al dentista para la extracción de un diente puede suponer distintos peligros al someterse a una anestesia. A menos que ese sueño inducido gatille la solución a complejos problemas científicos. Por último, un simple trozo de salchicha caído al suelo podría significar que los años de Sheldon en el colegio se acabaron y que la Universidad es un paso inevitable en su formación, a pesar de los miedos de Mary y de la inesperada influencia de George. En este proceso, tendrá su primer acercamiento a la serie de videos que hará en el futuro sobre las banderas del mundo.

Atrás quedará una tercera entrega en la que Sheldon debió aceptar las complicaciones psiquiátricas por las que atravesó el doctor Sturgis, y una disputa que rompió su relación con él, cuando su mentor se negó a incluirlo como coautor de un ensayo. También debió superar la decepción de su madre cuando descubrió que le había mentido y que se había hecho pasar por enfermo para evitar un examen de natación. Aunque también tuvo experiencias inolvidables como el juego que inventó para que Missy siempre ganara, aunque su triunfo interno era haber redactado las reglas. O el día que ayudó a Georgie a buscar platino en las calles para que su hermano hiciera un negocio y que los llevó a casi incendiar el colegio cuando entraron clandestinamente al laboratorio. O la visita que hizo con su padre a Caltech, para una conferencia de Stephen Hawking, y que lo llevó a visitar el casino que en su versión adulta compartirá con Leonard, Howard y Raj.

Young Sheldon final de temporada el lunes 11 de mayo, a las 20.45 horas (MEX) con un maratón de sus tres capítulos finales.