Yone: El nuevo campeón que llega al universo de League of Legend

El extendido universo de League of Legends, presentó a Yone por primera vez cuando éste perseguía a su hermano, Yasuo, el cual lo mata en dicho encuentro. Y durante los últimos siete años, prácticamente eso es todo lo que se sabe: un vistazo rápido al peor momento de la vida de Yone; y de Yasuo.

Yone League of Legend

La historia de dos hermanos

La historia de Yone y Yasuo siempre ha sido complicada. Pero antes de toda la traición y el asesinato fraternal, crecieron juntos, y los entrenó el mismo maestro, lo que significaba que todavía deberían tener algunas similitudes, por lo que el objetivo de Riot Games fue crear un campeón espejo de Yasuo para bajar la tasa de selección del personaje. Yasuo es el campeón más elegido en League of Legends y dar otra opción a los jugadores con un personaje de estilo de juego similar ayuda a incrementar la diversidad de campeones, manteniendo fresco el juego.

Yone necesitaba tener su propia individualidad. De hecho, tenía que diferenciarse de su hermano. Después de morir, Yone está en el reino espiritual. Por lo general, cuando esto sucede, las almas encuentran la paz finalmente. Pero no así el alma de Yone.

Atacado al instante por un Azakana, un demonio menor que se alimenta de las emociones negativas. Los Azakana son los primos menores de demonios como Evelynn y Tahm Kench. Aunque los últimos dos representan emociones básicas como el deseo y la adicción, los Azakana son manifestaciones de sentimientos más específicos y personales: inseguridad persistente, miedo al olvido, etc.

El demonio que atacó a Yone lo había perseguido por un largo tiempo y se alimentó de las emociones negativas que albergaba mientras rastreaba a Yasuo. No obstante, Yone murió antes de que el Azakana lo pudiera atacar, y cuando Yone llegó al reino espiritual, el demonio vio una oportunidad y la tomó, decidido a devorar el alma de Yone. Yone consiguió vencerlo (o eso creyó) pero las consecuencias fueron severas.

Lo siguiente que recuerda es despertar de nuevo en el reino mortal con una máscara adherida a su rostro: una máscara con los rasgos del Azakana que acababa de matar y con el propio demonio encerrado dentro de ella. Pero Yone no está poseído, hasta donde puede comprender, el Azakana no lo afecta en absoluto. A diferencia de Rhaast y Kayn, no existe una conexión entre ellos. Aunque lo anterior no significa que no haya recibido un poco de su poder.

Yone puede separar el alma de su cuerpo, de forma que abandona su forma mortal y cruza al reino espiritual por un breve periodo. En el juego, esto se manifiesta en su E, »Alma Desatada», con la que embiste a sus enemigos y los marca con daño almacenado que, después de regresar a su cuerpo, expira e inflige daño verdadero. A diferencia de Zed o LeBlanc, Yone no puede elegir cuándo regresar a su cuerpo: debe volver cuando el contador de tiempo acaba.

Dudoso de por qué no pudo morir y preocupado por la máscara adherida a su rostro, Yone comenzó a cazar Azakana para comprender mejor los misterios de su propio destino. Descubrió que podía sellar a otros Azakana dentro de máscaras inertes si descubre su naturaleza y verdadero nombre, y ahora pelea por descubrir el nombre de su propio azakana.

Cuando dos mitades se unen

Yone está diseñado originalmente para ser un luchador, y sus espadas dobles servían ese propósito. Su espada humana provoca daño físico y su espada de Azakana, daño mágico; esto le da a Yone un perfil de daño combinado, lo que le permite estar a la altura de los campeones más rudos del carril superior. La forma en la que usa su E y su definitiva es muy similar a la de un asesino, se concentra en la retaguardia y castiga con muchísimo daño a carrileros frágiles. Su estilo de juego es un híbrido de luchador con asesino.

Su Q, »Acero Letal», está reservada exclusivamente para su espada humana —similar a Tempestad de Acero de Yasuo—, pero en vez de invocar un tornado para derribar a sus enemigos, canaliza el viento para desplazarse hacia ellos y lanzarlos por el aire. Y su W, »Cercenamiento Espiritual», está dedicada por completo a su espada de Azakana: un corte arrasador que inflige daño a los enemigos a su paso y protege a Yone con un escudo.

El objetivo era que cada una de las espadas de Yone se sintiera diferente. Aunque siempre usó dos espadas, el peso y el tacto de la espada de Azakana son muy distintos a los de su familiar espada de acero. Los ataques con su espada de acero son rápidos, mientras que los de su espada de Azakana sirven para enfatizar su peso y tamaño.

Con su nueva imagen de cazador de Azakana, Yone sigue siendo el hermano de Yasuo, y aún tienen algunas similitudes. La Q de Yone tiene la misma mecánica gradual que la de Yasuo. Sus patrones de jugabilidad son similares: ambos funcionan mejor al concentrarse en la retaguardia. Por otro lado, sus mecánicas se complementan: además del levantamiento de la Q de Yone, su definitiva, »Destino Sellado», levanta y atrae a los enemigos, lo que le da a Yasuo la oportunidad de asestar la definitiva perfecta.

En resumen, Yone no debería pensarse como el opuesto de Yasuo, se les debe considerar como dos mitades que se complementan.