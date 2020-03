El Redmi Note 9 de Xiaomi será lanzado este mismo mes

Xiaomi ya ha preparado al siguiente generación de su smartphone de gama media, el Redmi Note 9, el cual será presentado dentro de 9 días, es decir, el próximo 12 de marzo.

De acuerdo con la cuenta de Redmi India, el Redmi Note 9 será el lanzamiento más grande de la firma para este 2020 y «algo que nunca ha sido visto antes».

Sin duda, el punto más fuerte del dispositivo será su sistema de cámaras, el cual se confirma en la imagen promocional que estará conformado de 4 sensores.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! 🤩#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! 😎

RT and share this EPIC announcement. 🙌 #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o

— Redmi India (@RedmiIndia) March 2, 2020