Por error, Xiaomi envió a los Mi A3 globales software con configuraciones de Telcel

Usuarios del Xiaomi Mi A3 de diversos países del mundo han levantado la voz por una actualización que limita las capacidades del dispositivo, esto debido a que han recibido por un grave error la versión de software destinada exclusivamente a los equipos vendidos por nada más y nada menos que Telcel, el operador mexicano.

Parece que México ya no es el único territorio Telcel, al menos por esta falla en el servicio de actualizaciones de Xiaomi, ya que usuarios de la India, Rusia, Perú, por mencionar algunas regiones fuera del alcance del operador, han reclamado la instalación de 3 nuevas aplicaciones desarrolladas por el carrier de México, entre otras modificaciones, que han hecho que más de un usuario exprese su enojo en internet.

Muestra de ello es el vídeo subido por el usuario de Twitter indio Saurab Thakur, en el cual se puede observar que su Xiaomi Mi A3 ahora muestra el logotipo de Telcel al encender el dispositivo:

Okey @Xiaomi @XiaomiIndia @manukumarjain I don't know what did you do to my MI A3. But I think you guys messed up on today's security Update. #mia3 #androidone #Telcel pic.twitter.com/hairWdV14k

Lo que, en teoría, debería ser una actualización de seguridad, se ha convertido en un dolor de cabeza para los usuarios del Xiaomi Mi A3 fuera de México.

De hecho, el usuario Rishabh Poddar enumera algunos puntos negativos de esta falla, como son el bloqueo de la segunda bandeja SIM, por lo cual los usuarios no pueden utilizar dos números diferentes en sus equipos, así como también la aparición de 3 aplicaciones de la operadora mexicana: Claro Música, Mi Telcel y Telcel.

@Xiaomi @XiaomiIndia

Mi A3 June security patch update has caused the following errors:

1) Dual Sim functionality removed

2) Telcel, a Mexican provider, has installed (unremovable) apps on my phone

3) Security issues

Why would you roll out a security update hampering security?

— Rishabh Poddar (@iRishabhPoddar) July 14, 2020