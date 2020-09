¡Xbox Series S y Xbox Series X disponibles con Xbox Game Pass Ultimate y EA Play!

Xbox Series X, la consola más poderosa jamás creada, y Xbox Series S, ofrece rendimiento de próxima generación en la consola más pequeña jamás creada.

by Phil Spencer, Head of Xbox

Ahora más que nunca, los juegos desempeñan un papel muy importante en nuestras vidas. Como una de las mejores formas de expresión creativa, los juegos desatan nuestra imaginación y nos conectan con mundos, historias y amigos nuevos.

El 10 de noviembre comienza una nueva generación de juegos de consola. Ese día, nuestra visión se hará realidad, con las experiencias de juego de consola más eficaces, inmersivas u compatibles que nos brindan la libertad de jugar con nuestros amigos cuando y donde queramos.

Por esta razón, queremos que te unas a la próxima generación de juegos y hoy confirmamos:

Xbox Series X, nuestra consola más poderosa jamás creada, y Xbox Series S, que ofrece rendimiento de próxima generación en nuestra consola más pequeña jamás creada a un precio más asequible, serán lanzadas a nivel mundial el 10 de noviembre.

EA Play llega a Xbox Game Pass sin costo adicional.

Llevamos la próxima generación de juegos a todo el mundo el mismo día de su lanzamiento

Creemos que el acceso a la próxima generación debería estar disponible para todas las personas. Sabemos que el precio es un factor importante para muchos de nuestros fans. Para complementar Xbox Series X e invitar a más jugadores a la próxima generación, creamos Xbox Series S, una consola totalmente digital de próxima generación diseñada para ofrecer todos los elementos fundamentales para los juegos de próxima generación, como: tiempos de carga más rápidos, velocidad de fotograma más alta, así como mundos más ricos y dinámicos, en nuestro Xbox más pequeño y elegante. Haber desarrollado simultáneamente dos consolas desde un inicio nos permite ofrecer la consola más poderosa jamás vista en Xbox Series X y hacer que los juegos de próxima generación estén disponibles y sean asequibles para más jugadores desde el primer día con Xbox Series S.

En Xbox es fundamental brindarte opciones de elección y libertad. Por esta razón, te damos la opción de adquirir la nueva generación de Xbox Series X ($529.990 CLP*, $2.499.900 COP*, $13,999 MXN*) y Xbox Series S ($319.990 CLP*, $1.499.900 COP*, $8,499 MXN*).

Nuestra increíble membresía para juegos va más allá de la consola y sigue mejorando

Al contar con una maravillosa comunidad de Xbox Game Pass de más de 10 millones de jugadores, sabemos lo importante que es que tus amigos puedan acceder fácilmente y jugar los mismos títulos que tú. Tú nos inspiraste a hacer de Xbox Game Pass la única membresía con acceso a más de 100 títulos en tu consola, PC y dispositivo móvil.

Para ofrecerte aún más, nos asociamos con Electronic Arts para brindarles a los miembros de Xbox Game Pass Ultimate y PC una membresía EA Play sin costo adicional a partir de estas vacaciones. Esto significa que si cuentas con una suscripción activa a Ultimate, podrás disfrutar de EA Play en Xbox One, Xbox Series X, Series S, Windows 10. Los miembros de Xbox Game Pass para PC obtendrán EA Play para jugar en Windows 10. Además de los más de 100 títulos disponibles en la biblioteca de Xbox Game Pass, los miembros de Ultimate y PC tendrán acceso a más de 60 de los mejores y más grandes títulos de consola y PC de EA como FIFA 20, Titanfall 2 y Need for Speed ​​Heat, así como a títulos de algunas de las franquicias más populares de EA como Battlefield, Mass Effect, Skate y The Sims. Algunos de los mejores títulos de EA Play también estarán disponibles para que los miembros de Ultimate jueguen en dispositivos Android desde la nube sin costo adicional.

Acompáñanos a seguir descubriendo los excelentes títulos y experiencias que constantemente agregamos a Xbox Game Pass para PC. Xbox Game Pass para PC y la aplicación de Xbox estarán disponibles de forma generalizada muy pronto.

El mejor lugar para disfrutar los mejores juegos

Cuando Xbox Series X y Series S se lancen en noviembre, serás testigo de una nueva generación de experiencias de juego. Los juegos optimizados para Xbox Series X y Series S que se lanzarán este año están diseñados para aprovechar al máximo nuestras consolas más rápidas jamás creadas. Desde el primer día, podrás disfrutar de las versiones de próxima generación de los juegos más esperados del año, como Gears Tactics, Tetris Effect: Connected, Assassin’s Creed Valhalla y Watch Dogs: Legion de Ubisoft. Ubisoft es conocido por aprovechar al máximo las nuevas tecnologías y el poder del nuevo hardware para ofrecer juegos innovadores. En esta ocasión, te sorprenderás al jugar Assassin’s Creed Valhalla y Watch Dogs: Legion en Xbox.

Xbox Series S está diseñado con la misma tecnología que hará que estos juegos y muchos otros se vean y se sientan increíbles. Al hablar con los desarrolladores de juegos, identificamos las áreas más difíciles de escalar de manera efectiva, como la CPU y la E/S, por lo que facilitamos su inclusión en Xbox Series S para los desarrolladores que tienen como objetivo llevar sus experiencias a Xbox Series X.

Gracias a la Arquitectura de velocidad de Xbox, puedes esperar los mismos beneficios de Xbox Series S, como tiempos de carga más rápidos y la funcionalidad Quick Resume. Xbox Series S también cuenta con las mismas funciones de próxima generación, como HDMI 2.1, velocidades de hasta 120 fps, trazado de rayos DirectX y sombreado de velocidad variable.

Las nuevas consolas Xbox también son las únicas consolas de próxima generación compatibles con versiones anteriores que te permitirán jugar miles de títulos de cuatro generaciones diferentes mejor que nunca en compañía de tus amigos ya sea en tu consola, PC o dispositivo móvil.

La mejor generación de juegos hasta ahora

Los juegos han evolucionado en la última década para que sea más fácil, simple y asequible para todos los jugadores hacer esa primera conexión con un nuevo mundo, historia y amigos. Con una familia de consolas Xbox de próxima generación, mayor variedad y valor con Xbox Game Pass, ¡te invitamos a unirte a la próxima generación de juegos!

*Precios sugeridos.