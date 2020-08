Xbox: nuevos juegos del 10 al 14 de agosto

¡Te damos la bienvenida a esta sección en donde cubrimos todos los juegos que llegarán próximamente a Xbox One! Como cada semana, el equipo de Xbox busca ofrecerte juegos de...

¡Te damos la bienvenida a esta sección en donde cubrimos todos los juegos que llegarán próximamente a Xbox One! Como cada semana, el equipo de Xbox busca ofrecerte juegos de la más alta calidad para que los disfrutes en tu consola favorita. Continúa leyendo para saber más y no olvides hacer clic en cada uno de los enlaces para enterarte de los detalles de preventa (las fechas están sujetas a cambios).

Brunch Club

11 de agosto de 2020

Brunch Club te ofrece una divertida pelea de comida hasta para 4 jugadores, con un delicioso condimento de la cultura pop. Trabaja en equipo para para completar deliciosos desafíos. ¡Pon a prueba tus habilidades para mantener el orden en la cocina con tus amigos y prepárate para intentarlo una y otra vez! Únete a la acción arcade con una increíble variedad de minijuegos, desde modos versus para 2 jugadores en Face Off hasta construir puentes en la Regla de cinco segundos, siempre manteniendo tu comida fuera de las superficies sucias. Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Car Mechanic Simulator Classic

11 de agosto de 2020

Conviértete en un mecánico de carros. Diagnostica, haz reparaciones, solicita las piezas necesarias y contacta a los clientes más exigentes. Tus tareas no serán nada fáciles… pues hay más de setenta escenarios. Los creadores agregaron varios vehículos y cientos de elementos, por lo que encontrar el problema podría resultar un poco problemático, pero los resultados serán satisfactorios. Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Escape From Tethys

12 de agosto de 2020

Título Mejorado para Xbox One X — Imagina que no hay salida, hace frío y no hay nadie a tu alrededor en un planeta distante. Un droide te persigue, tu único objetivo es acabar con todo. Encuentra una escapatoria. Explora el entorno hostil, encuentra mejoras secretas, armas nuevas y escapa de este oscuro y hostil planeta. ¡Prepárate para una aventura de acción estilo metroidvania! Consíguelo en preventa en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Hyper Scape

11 de agosto de 2020

Hyper Scape es un battle royale urbano y futurista totalmente gratuito, en el que 100 Contendientes participarán en cerrados combates FPS y partidas rápidas para convertirse en la próxima superestrella mundial. Ábrete camino a través de los 7 distritos únicos de Neo Arcadia, una ciudad virtual con imponentes retos que llevan la verticalidad al siguiente nivel. Desde rascacielos, plazas abiertas, calles y tejados, Neo Arcadia te obligará a adaptarte a los entornos que te rodean.

Metamorphosis: Xbox Edition

12 de agosto de 2020

Juega como Gregor, quien acaba de convertirse en insecto. Emprende un extraordinario viaje para desentrañar el misterio de tu transformación. Metamorphosis es una aventura en primera persona ambientada en un mundo surrealista donde tus nuevas habilidades serán tu última y única esperanza de redención. Consíguelo en preventa en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Prehistoric Dude

12 de agosto de 2020

Este es un minijuego metroidvania en la edad de piedra que cuenta la historia de Dude, un hombre de las cavernas amigable que ama el jamón. Explora tres escenarios diferentes mientras buscas el delicioso almuerzo de Dude. Enfréntate a enemigos, supera obstáculos, aprende nuevas habilidades y haz que Dude sea aún más fuerte.

Zero Strain

12 de agosto de 2020

Zero Strain es un shooter acelerado ambientado en una serie de perspectiva vertical, donde el uso estratégico de la ofensiva y la defensa serán fundamentales para sobrevivir a cada desafío. Experimenta la mezcla de elementos MOBA y shooters acelerados. ¡Prepárate para un juego único y gratificante lleno de elementos neón!

The Alto Collection

13 de agosto de 2020

Acompaña a Alto y sus amigos en la aventura de su vida. Corre por las laderas alpinas, sobre dunas azotadas por el viento, a través de antiguos bosques y ruinas olvidadas de ambos títulos aclamados por la crítica: Alto’s Adventure y Alto’s Odyssey. En el camino, deberás realizar atrevidas maromas, atravesar tejados y saltar enormes abismos mientras viajas para descubrir qué misterios se esconden más allá del horizonte.

The Ambassador: Fractured Timelines

13 de agosto de 2020

Es un shooter twin-stick de fantasía centrado en la capacidad de detener el tiempo. Juega como Gregor, un miembro recién reclutado de Eternal Fellowship y un Embajador del tiempo. Mientras aprendes a usar tus nuevos poderes, la capital de la Comunidad será destruida misteriosamente. Como uno de los únicos compañeros restantes, encuentra a los responsables y devuelve a Tamaris a su antigua gloria. Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Boomerang Fu

13 de agosto de 2020

Corta y rebana a tus amigos con bumeranes en este acelerado juego de física. Únete a un equipo con tus comidas favoritas mientras asas, cocinas y exprimes a tus amigos. Descubre potenciadores ridículos y apílalos en combinaciones mortales. Consíguelo en preventa en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Darkestville Castle

13 de agosto de 2020

Vive la aventura de Cid, el demonio de Darkestville, un ser lleno de oscuridad que verá su perversa vida rutinaria interrumpida por Los hermanos Romero, un grupo de cazadores de demonios contratados por Dan Teapot, el archienemigo de Cid. Sigue la historia de Cid en su camino a través de una búsqueda épica llena de peligros, intrigas y premisas disparatadas en este juego de aventuras de apuntar y hacer clic. Consíguelo en preventa en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Faeria

13 de agosto de 2020

Con su tablero de vida único, Faeria te desafiará en batallas de cartas estratégicas. Crea tu mazo, modela el campo de batalla y lucha por la victoria en este juego de estrategia único. Construye emocionantes mazos y vive batallas épicas. Levanta montañas, construye bosques, llena lagos y aprovecha el arena de los desiertos. Elige tu camino hacia la victoria. Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Through the Darkest of Times

13 de agosto de 2020

Es el año 1933 en Berlín. Horrores y sufrimientos indescriptibles recorren el mundo. Pocos se pondrán de pie y lucharán contra el terrible Reich alemán. ¿Lo lograrás? Dirige un grupo de resistencia clandestino a través de los tiempos más oscuros.

Bite the Bullet

14 de agosto de 2020

En este shooter RPG estilo roguelite, deberás comer enemigos, balas y demás para potenciar tu personaje, armas y habilidades. Dispara contra zombis, robots y gigantes jefes mutantes con una poderosa lluvia de balas antes de devorar sus cadáveres para crear nuevas armas, desbloquear nuevas habilidades o ataques especiales y transformarte en una poderosa forma de Zombro con la finalidad de acabar con tus enemigos. Consíguelo en preventa en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Cooking Simulator

14 de agosto de 2020

Dirige una cocina impecable y realista equipada con todo tipo de utensilios y soportes. Desbloquea y aprende más de 60 recetas usando decenas de ingredientes realistas para cocinar todo lo que quieras. ¡Este es un simulador aderezado con una pizca de física de la vida real!

Dying Light: Hellraid

14 de agosto de 2020

Nadie sabe de dónde viene la extraña máquina arcade. Un día, los residentes de la Torre la encontraron en el sótano después de un extraño corte de energía. La llevaron arriba sin saber que su hallazgo será una puerta de entrada a otro reino. Dale emoción a tu experiencia en Dying Light con este misterioso dispositivo para acceder a un modo de juego completamente nuevo basado en Hellraid, el slasher de fantasía en primera persona de Techland actualmente en pausa.

EA Sports UFC 4

14 de agosto de 2020

En EA Sports UFC 4, tú decides el camino para convertirte en el luchador de tus sueños. Elige tu estilo de lucha, logros y personalidad. No importa cómo o dónde juegues, EA Sports UFC 4 te pone en el centro de cada pelea. Ordena en preventa UFC 4 a partir de hoy y recibe luchadores exclusivos como Tyson Fury y Anthony Joshua, además de paquetes de personalización exclusivos. Consíguelo en preventa en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

The Explorer of Night

14 de agosto de 2020

The Explorer of Night es un juego de plataformas minimalista en el que deberás ayudar al personaje principal a salir del bosque, habitado por enemigos hostiles y trampas peligrosas. Enfréntate a interesantes puzles, peleas de jefes y maravillosas historias.

Linn: Path of Orchards

14 de agosto de 2020

Sal de tu zona de confort con los juegos de plataformas convencionales y adéntrate en el dinámico y giratorio universo de Linn, un moderno puzle de plataformas ambientado en un fantástico y misterioso mundo antiguo. Controla a Aban, un exótico guardián de la naturaleza, en su viaje a través de un templo del cielo perdido. Ayúdalo en su misión para rejuvenecer el antiguo Árbol de la Luz. Consíguelo en preventa en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Of Tanks and Demons III

14 de agosto de 2020

Este es un nuevo juego estilo arcade de los años 80. Recoge fotones, dispara contra demonios, compra nuevos tanques y mejóralos, pero no confíes solo en la fuerza bruta. A veces, la astucia será mejor que las balas para acabar con tu enemigo. Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).