Xbox: nuevos juegos del 13 al 16 de abril

by Mike Nelson, editor de Xbox Wire

¡Te damos la bienvenida a esta sección en donde cubrimos todos los juegos que llegarán próximamente a Xbox Series X|S, Xbox One y Windows 10, así como los próximos títulos de Xbox Game Pass para consola o PC y de [email protected] que se estrenarán próximamente! Continúa leyendo para saber más y no olvides hacer clic en cada uno de los enlaces para enterarte de los detalles de preventa (las fechas están sujetas a cambios).

Knight Squad 2

13 de abril de 2021

Título Mejorado para Xbox One X — Knight Squad 2 es un caótico arcade multijugador para hasta 8 jugadores. Elige un excéntrico caballero y lucha por la gloria con extravagantes armas. Triunfa sobre tus amigos en una gran cantidad de modos de juego, de forma local o en línea. Consíguelo en preventa en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Kingdom of Arcadia

14 de abril de 2021

Optimizado para Xbox Series X|S — Sam es un niño normal apasionado por los videojuegos. Del mismo modo, su padre comparte esa pasión por los juegos antiguos; sin embargo, cuando Sam prueba la máquina de juegos de su padre, se verá atrapado en el interior de esta, donde protagonizará su propia aventura pixelada. ¿Logrará volver a casa? ¡Ayuda a Sam a eliminar el hechizo lanzado sobre Arcadia para que regrese sano y salvo antes de que sea demasiado tarde! Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

The Friends of Ringo Ishikawa

14 de abril de 2021

Ringo Ishikawa, líder de una pandilla de secundaria, intenta sobrevivir su último otoño antes de graduarse con sus mejores amigos. Si eres amante de las buenas historias, los juegos de peleas y la estética estilo yakuza, ¡este título de mundo abierto es ideal para ti!

HitchHiker

15 de abril de 2021

Hitchhiker es un juego de misterio ambientado en carreteras perdidas, donde tu objetivo será resolver el puzle de tu propia historia. Como conductor de autopistas sin memoria ni destino, deberás atravesar una serie de caminos a través de un paisaje extraño pero hermoso, siguiendo la misteriosa desaparición de una persona cercana a ti. Conforme tu viaje continúe, deberás decodificar los eventos de su pasado mientras te enfrentas a los peligros que se avecinan. Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Rain on Your Parade

15 de abril de 2021

¡Viaja por el mundo como una linda nube de cartón y arruina el día de todos! Desbloquea nuevos métodos de travesura a través de 50 niveles, cada uno con un entorno y objetivos únicos. Haz nuevos amigos y ayúdalos también. ¡Disfruta de las desgracias ajenas! Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Savage Halloween

15 de abril de 2021

Cada año, los monstruos son invitados a la gran fiesta de Halloween de 24 horas, pero esta vez, nadie volvió a casa, ya que un malvado vampiro usó un hechizo para bloquear el paso de regreso al más allá porque, según él, la fiesta no podía terminar. Únete a la resistencia y envía a todos de vuelta a casa. ¡Ya todos están hartos de la música, baba y pelo del hombre lobo en su ropa! Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Sure Footing

15 de abril de 2021

Sure Footing es un runner infinito y ultrarrápido sobre cuatro amigos que deben salvar el mundo. El mundo de Computra ha sido amenazado por el malvado Ramrafstar y su feroz secuaz, Deletion Dave. Juntos, buscan destruir las particiones que mantienen todo unido. Juega como uno de nuestros cuatro héroes mientras superan a Dave en los sectores del disco de Computra.

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

15 de abril de 2021

Despierta en tu habitación y empaca tu ouija de viaje, es hora de volver a entrar en Twin Lakes, la 34ª ciudad más embrujada de Estados Unidos. Acompaña al detective McQueen en su camino a través de seis escalofriantes casos, arriesgando la vida y un miembro pixelado para resolver los macabros misterios que asolan esta pobre ciudad. Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Heal: Console Edition

16 de abril de 2021

Optimizado para Xbox Series X|S — Heal es un juego de aventuras experimental del creador de la serie Distraint, que explora los temas del envejecimiento y la demencia. La narrativa está impulsada por una fuerte y oscura atmósfera, con instrucciones y diálogos utilizados con moderación. Despierta de un sueño donde los sueños no existen, explora los misterios de tu entorno y resuelve puzles. Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

MLB The Show 21 Digital Deluxe Edition

16 de abril de 2021

Optimizado para Xbox Series X|S — ¡Te damos la bienvenida a MLB The Show 21! Experimenta la acción momento a momento de manera más rápida, profunda e intensa en el campo con una variedad de modos de juego para tanto para veteranos como para novatos. Dirige a tu jugador de béisbol en Road to the Show y Diamond Dynasty, disfruta de las actualizaciones de los modos Franquicia y, de marzo a octubre, enfréntate a tus amigos en las consolas con el juego multiplataforma. MLB The Show 21 Digital Deluxe Edition estará disponible a partir del 16 de abril; MLB The Show 21 se lanzará el 20 de abril en Xbox Store y Xbox Game Pass. Consíguelo en preventa en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

Super Meat Boy Forever

16 de abril de 2021

Meat Boy y Bandage Girl llevan varios años viviendo una vida muy feliz sin el doctor Fetus, y ahora tienen un hermoso bebé llamado Nugget. Un día, mientras nuestros héroes estaban de picnic, el doctor Fetus se coló y, ¡secuestró a Nugget! Cuando nuestros héroes volvieron en sí y descubrieron que Nugget había desaparecido, decidieron no detenerse hasta recuperar a Nugget y le enseñaron al doctor Fetus una lección muy importante.

Tribal Pass

16 de abril de 2021

Tribal Pass es un runner táctico compuesto por la administración de recursos e interacciones ambientales. Ábrete camino a través de la hostilidad salvaje, encontrando un río veloz, una hierba, un humano y una bestia de varios peligros. Participa en encuentros, dividiendo y uniendo a la tribu, armándola adecuadamente, asegurándote de que tu gente esté viva y tu comida esté disponible. Consíguelo en preventa en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).