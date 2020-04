Xbox Game Pass abril: más juegos y más beneficios

Actualización de Xbox Game Pass del mes de abril en el episodio de Inside Xbox. Se agregaron un par de juegos nuevos este mes ¡pronto tendremos más!

by Megan Spurr, directora de la comunidad de Xbox Game Pass

Gracias por sintonizarnos y ver nuestra actualización de Xbox Game Pass en el episodio de Inside Xbox. Estamos de regreso con nuestra actualización mensual… desde casa. ¡Tú también, quédate en casa y prepárate para la diversión!

Xbox Game Pass abril

Nuevos títulos que llegarán a Xbox Game Pass

En caso de que te lo hayas perdido, agregamos un par de juegos nuevos este mes y como de costumbre, ¡pronto tendremos más!

Xbox Game Pass para consola

NieR: Automata Become as Gods Edition – Disponible

Invasores de otro mundo atacan sin previo aviso. Ahora, máquinas vivientes controlan el planeta. Para inclinar la balanza a favor de los humanos, una nueva generación de infantería androide ha sido enviada al combate: el escuadrón YoRHa. NieR: Automata es el aclamado y galardonado juego que trae para ti una nueva versión del género RPG de acción que combina la acción con una historia cautivadora.

Totally Reliable Delivery Service ([email protected]) – Disponible

Abróchate el cinturón y prende el camión de reparto. ¡Es hora de hacer entregas! Juega con hasta 3 amigos y haz tu trabajo en un mundo estilo sandbox interactivo. ¡Suerte! Las entregas son más difíciles de los que crees, ¡esa es una confiable garantía de Totally Reliable Delivery Service!

Próximamente

Alvastia Chronicles ([email protected]) – 9 de abril

¡Emprende una aventura en un mundo de estilo retro en este RPG con más de 100 compañeros! Dos hermanos, Alan y Elmia, comienzan su viaje para vengar la muerte de sus padres mientras luchan para detener las oleadas de monstruos que inundan el mundo y restaurar la paz en Alvastia. Participa en desafiantes batallas por turnos con hasta 13 miembros del grupo. ¡Las mejoras de armas, un nuevo campo de batalla y más misiones son solo el comienzo de lo que este RPG de Kemoc tiene para ti!

Journey to the Savage Planet – 9 de abril

¡Te damos la bienvenida al Programa Pioneer! En este alegre y colorido juego de aventura en primera persona, asumirás el papel del nuevo recluta de Kindred Aerospace, que orgullosamente está clasificada como la 4a mejor compañía de exploración interestelar. Te han dejado en un planeta inexplorado con poco equipo y sin un plan. Ahora, deberás explorar, catalogar la flora y fauna extraterrestre y determinar si este planeta es apto para los humanos. ¡Únete a la aventura! ¡Buena suerte!

Xbox Game Pass para PC

Overcooked! 2 ([email protected]) – Disponible

¡Overcooked regresa con nueva acción caótica de cocina! Viaja de regreso al Reino de la Cebolla y reúne a tu equipo de chefs en el clásico juego co-op en línea para hasta cuatro jugadores. ¡Ponte tu delantal… es hora de salvar el mundo (otra vez)!.

Football Manager 2020 – Próximamente

Cada decisión es importante. Conoce las nuevas funciones y mecánicas de juego mejoradas que recompensan la planificación y el progreso a largo plazo como nunca antes, capacita a los gerentes para desarrollar tanto la cultura de tu club como las perspectivas de tu equipo juvenil, así como su propia identidad gerencial única.

Alvastia Chronicles ([email protected]) – Próximamente

¡Emprende una aventura en un mundo de estilo retro en este RPG con más de 100 compañeros! Dos hermanos, Alan y Elmia, comienzan su viaje para vengar la muerte de sus padres mientras luchan para detener las oleadas de monstruos que plagan el mundo y restaurar la paz en Alvastia.

Mistover ([email protected]) – Próximamente

Es un RPG místico con expediciones en las que deberás descubrir la clave de la supervivencia. Elige sabiamente tu próximo paso y ten en cuenta que cada movimiento modificará el futuro. Crea tu propio “Cuerpo” y explora a través de varias regiones en el Pilar de la Desesperación como bosques, lagos, montañas, ciudades, catedrales, castillos y mucho más.

Stranger Things 3: The Game ([email protected]) – Próximamente

¡Únete al juego oficial de la Temporada 3 de la exitosa serie! ¡Vive eventos emblemáticos de la serie y descubre misiones, interacciones de personajes y secretos nunca antes vistos! Stranger Things 3: The Game combina un estilo de arte distintivamente retro con una mecánica de juego moderna para ofrecer diversión nostálgica con un nuevo y fresco giro.

Días de juego gratis

¡En caso de que te lo hayas perdido, esta semana tenemos nuevos juegos en el evento de Días de juego gratis! Todos buscamos más formas de jugar con nuestros amigos y ahora ¡será mucho más fácil que nunca! Del 6 al 12 de abril, si cuentas con una suscripción activa Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate podrás disfrutar de un montón de juegos en línea con tus amigos Gold durante los Días de juego gratis.

Échales un ojo a los siguientes títulos:

Gears 5 (del 6 al 12 de abril) – ¡Además, prueba la nueva actualización Operation 3: Gridiron ya disponible para jugar!

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited (del 1 al 13 de abril)

Beneficios de Xbox Game Pass Ultimate

No olvides que recientemente agregamos Beneficios para los miembros de Xbox Game Pass Ultimate y estamos compartiendo contenido regularmente, ¡incluidos nuevos beneficios desde que anunciamos el programa por primera vez! Ahora, tanto en PC como en consola, podrás obtener 5 000 puntos MyTeam y 30 potenciadores de habilidades para NBA 2K20, un Xbox Starter Bundle con créditos y más para Warframe, así como un paquete de bonificación mensual para Phantasy Star Online 2. Además, si aún no los tienes, ¡todavía podrás obtener un casco, una bandera, una vela y un mascarón de proa inspirado en Ori en Sea of ​​Thieves, un paquete de 5 dioses en Smite y 3 tanques gratis en World of Tanks! ¡Y muchas cosas más próximamente!

Para desbloquear todo esto en tu consola y PC, simplemente dirígete a la sección de Beneficios dentro de la pestaña de Xbox Game Pass ¡y canjea tus artículos! También podrás canjear los Beneficios a través de la aplicación para dispositivos móviles de Xbox Game Pass.

Juegos que saldrán de Xbox Game Pass próximamente

Nos encanta jugar, por eso siempre nos entristece ver nuestros juegos favoritos partir; sin embargo, ¡tienes hasta el 15 de abril para disfrutarlos! Si quieres que la diversión continúe, usa tu descuento de miembros XGP para adquirir cualquiera de estos títulos antes de que salgan. ¡Consíguelos hasta con 20 % de descuento!

The Book of Unwritten Tales 2 (Consola)

Fez (PC)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Consola)

Into the Breach (PC)

MX vs ATV Reflex (Consola)

Prey (Consola y PC)

Samurai Showdown II (Consola)

Valkyria Chronicles (PC)

Si quieres mantenerte al día con los juegos que llegan a Xbox Game Pass para PC (Beta), hazlo a través de la aplicación de Xbox y si cuentas con la aplicación para dispositivos móviles de Xbox Game Pass, instala tus juegos favoritos en tu PC o consola sin necesidad de tu control o teclado.

¡Hasta la próxima! ¡Recuerda quedarte en casa, cuidar de tus seres queridos y pasar un buen momento jugando!