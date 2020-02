5 recomendaciones de los Xbox Ambassadors para un juego en línea seguro

Conoce los 5 mejores recomendaciones de la comunidad de Xbox Ambassadors para que puedas jugar en línea en un ambiente seguro.

by Anika Lavios, especialista de Marketing en Xbox Ambassadors

Los videojuegos tienen la maravillosa capacidad de llevarte a aventuras épicas y te ofrecen oportunidades para dejar volar tu creatividad y divertirte cada vez que juegas, además de que son un espacio donde puedes crear amistades duraderas. Precisamente para garantizar la mejor experiencia, es vital estar conscientes de las herramientas y configuraciones de seguridad disponibles para jugar en línea.

Xbox Ambassadors

En Xbox, creemos que los videojuegos deberían ser incluyentes, accesibles y seguros para todos. Una manera de cumplir con esta misión es brindándole las herramientas necesarias a la comunidad de jugadores, Xbox Ambassadors, quienes nos ayudan a compartir su conocimiento al comunicarse con otros jugadores para crear comunidades de juego seguras.

Para celebrar el Día Internacional de Internet Seguro, recopilamos los 5 mejores tips de nuestra comunidad de Xbox Ambassadors para asegurarnos de que puedas jugar en línea en un ambiente seguro. Estos son algunos tips de seguridad que debes tener en cuenta:

Tip #1 del Xbox Ambassadors : Utiliza la configuración familiar para las cuentas de niños y adolescentes

“La cuenta familiar de Microsoft ofrece muchas maneras de personalizar la experiencia de juego en línea de acuerdo a tus necesidades y las de tus hijos. Desde correos semanales con reportes detallados de actividad hasta protecciones contra compras no deseadas, la configuración familiar de Xbox ofrece excelentes herramientas para los padres”. — Pandy Yato, Xbox Ambassador.

“La mejor herramienta son los reportes de Microsoft, los cuales te permiten conocer a detalle las actividades de tus hijos tanto en Xbox como en PC, incluidos los juegos y aplicaciones que utilizan y por cuánto tiempo”. — ONI Assassin, Xbox Ambassador.

“¡Utiliza la configuración familiar de Xbox y los ajustes de privacidad y juega con tus hijos!”. — oO HyPeR C Oo, Xbox Ambassador.

“Para los papás, es muy importante saber exactamente lo que sus hijos están jugando y con quién. También es importante educar a los niños sobre cómo utilizar adecuadamente el internet y establecer límites de tiempo, así como reglas básicas en los videojuegos. De esta manera, los niños tendrán un mejor equilibrio en su vida diaria”. — MissDeusGeek, Xbox Ambassador.

“Revisa la clasificación de videojuegos por edad. Estas clasificaciones existen para que puedas asegurarte de que tus hijos disfruten los videojuegos sin ver o escuchar algo que los altere. En este link encontrarás más información sobre la clasificación de juegos por edades”. — oO HyPeR C Oo, Xbox Ambassador.

Para más información, consulta la página de seguridad en familia para jugar en línea.

Tip #2 del Xbox Ambassadors: Mantén tu información personal privada

“Mantenerse a salvo al jugar en línea es sumamente importante. En mi opinión, la mejor manera de hacerlo es contar con una configuración de privacidad y seguridad al máximo. Nunca compartas información personal con nadie en línea”. — MissDeusGeek, Xbox Ambassador.

“Los ajustes de privacidad contribuyen a reforzar tu seguridad en línea. Elige lo que quieres que otros vean y si quieres que se comuniquen contigo o no. También es importante que protejas tu información personal; no la compartas con nadie. Tu información personal es muy valiosa para los estafadores y defraudadores”. — oO HyPeR C Oo, Xbox Ambassador.

“Pescar es divertido, pero el phishing —que suena igual a ‘pescar’ en inglés— es un tipo de fraude electrónico y puede ocasionar problemas serios. Las personas disfrutan los juegos de pesca, pero el phishing es una actividad en la que alguien trata de infiltrarse a tu cuenta haciéndose pasar por una persona con cierta autoridad (por ejemplo, haciéndose pasar por un empleado de Microsoft). Recuerda, ningún empleado de Microsoft te pedirá jamás que le proporciones tus contraseñas. Para prevenir el phishing, considera agregar un verificador de dos pasos (2FA) a tu cuenta para prevenir actividades maliciosas”. — ONI Assassin, Xbox Ambassador.

Para obtener más información, consulta nuestra página sobre cómo administrar tus ajustes de privacidad en Xbox One.

Tip #3 del Xbox Ambassadors: La seguridad ante todo

“Protege tu red Wi-Fi. El Wi-Fi es una forma muy fácil de ingresar a tu información privada. Utiliza una conexión VPN (red privada virtual) cuando juegues en redes abiertas. Protege la contraseña de tu red doméstica y crea una red para invitados que limite el acceso a otras computadoras en tu red”. — FourNinjaToads, Xbox Ambassador.

“No creas todo lo que escuchas o lees en internet. Si suena demasiado bueno para ser verdad —en especial cuando se trata de compras en el juego, competencias o ventajas y artículos en el juego como apariencias, armas, etc.—, lo más probable es que sea una estafa”. — MissDeusGeek, Xbox Ambassador.

Tip #4: Toma descansos

“Este es un tip importante que la mayoría de las personas olvida: toma descansos regulares. La seguridad no solo se limita a tu presencia en línea, sino también tiene que ver con tu seguridad física. Tómate unos minutos para estirarte y descansar un poco de los videojuegos”. — ONI Assassin, Xbox Ambassador.

“Establecer límites en el tiempo de pantalla ayuda mucho, ya que les da a tus ojos tiempo para descansar (la fatiga ocular es real). Asegúrate de comer un bocadillo saludable y beber algo. También debes convivir con tu familia y amigos. Tus juegos no irán a ninguna parte; vale mucho la pena pasar tiempo con tus seres queridos (créeme)”. — oO HyPeR C Oo, Xbox Ambassador.

Tip #5: Diviértete a tu manera

“Si no te sientes a gusto hablando con extraños mientras juegas, no lo hagas. Muchos títulos ahora cuentan con funciones que te permiten comunicarte con los miembros de tu equipo sin tener que comunicarte por voz con ellos”. — MissDeusGeek, Xbox Ambassador.

“Si te encuentras con algún mensaje o jugador que no cumple con los estándares de la comunidad de Xbox, no dudes en reportarlo o bloquearlo. De esta manera, ya no podrán comunicarse contigo y evitarás jugar con esa persona en futuras ocasiones. Échale un vistazo a esta página: block/mute/report other players”. — oO HyPeR C Oo, Xbox Ambassador.

Pon en práctica estos Tips

El Día de Internet Seguro tiene como objetivo crear un mejor ambiente en línea, uno que sea más seguro y en donde todos cuenten con las herramientas necesarias para utilizar la tecnología de manera responsable, respetuosa, consciente y creativa. No solamente es un recordatorio para mantener como nuestra prioridad que los juegos sean seguros, incluyentes, acogedores. También es una oportunidad para que todos pongan en práctica hábitos saludables en línea en todas sus experiencias de juego.

Comparte tus tips de seguridad en línea con tu comunidad. Ya sea a través de un tweet o en una conversación, cuéntales a tus amigos cómo pueden contribuir para hacer que los videojuegos sean más seguros para todos.

Para conocer más sobre las herramientas y configuraciones de seguridad disponibles en Xbox, visita: Xbox.com/for-everyone.