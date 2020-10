Worlds 2020: El espectáculo deportivo más grande del mundo se celebra este fin de semana

El equipo surcoreano DAMWON Gaming se enfrenta a la escuadra de China, Suning, por la corona del Campeonato Mundial de League of Legends (Worlds 2020).

El Campeonato Mundial de League of Legends (Worlds 2020), el deporte electrónico de PC más jugado del mundo llega a su fin, en una final que tendrá como protagonistas a un equipo de Corea del Sur y a uno local de China. El evento, inédito para un año marcado por la pandemia del COVID-19, podrá ser seguido por millones de espectadores en línea, pero también contará con la presencia de 6.300 fanáticos que llegarán al Estadio Pudong de Shanghái. Éstos, fueron seleccionados durante la convocatoria en la cual se efectuó un sorteo con diversos filtros para así poder ganar su asistencia, todo bajo estrictas medidas sanitarias que estarán implementadas este sábado 31 de octubre.

Además, la ceremonia de apertura será patrocinada por MasterCard, razón por la cual el público podrá ser testigo del show inaugural con la presencia de la banda pop K/DA, donde a su vez presentarán por primera vez en vivo su nuevo sencillo “More”.

“Celebrar 10 años de nuestro deporte en 2020 sin duda representó un reto grande para todo el equipo de Riot Games a nivel mundial, nos enorgullece llegar a una final histórica que será transmitida a millones de fanáticos y que estamos seguros será genial y memorable. Estamos muy agradecidos con toda la comunidad de League of Legends por acompañarnos durante todos estos años y por todo el apoyo durante Worlds 2020” Mencionó Juan José Moreno, Latin America Public Relations Manager- Riot Games.



El espectáculo de esport estará a cargo del poderoso DAMWON Gaming y la sorpresa del mundial; Suning. Desde Corea del Sur y China, respectivamente, encenderán los fuegos en la Grieta del Invocador y animarán una de las competiciones más esperadas y vistas en el mundo. Ambos equipos prometen una presentación digna de una final de Worlds y los millones de fanáticos en los cinco continentes podrán disfrutar de toda la emoción y uno de los deportes electrónicos del más alto nivel.

El Campeonato Mundial de League of Legends, llega a su fin y la última batalla entre DAMWON Gaming y Suning será transmitida por los canales oficiales de Riot Games, Señal Colombia, ETC TV y TV Azteca, este 31 de octubre, directamente desde Shanghái, China. Los horarios para disfrutar de la final de la 10º versión de Worlds 2020 son a partir desde las 04:00 AM MX, 05:00 AM CO y PE, 07:00 AM CL y AR.

Para más información: https://www.riotgames.com/