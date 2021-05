World of Warships organiza la mayor exposición en línea de museos navales jamás realizada

Wargaming, desarrollador y editor del popular juego de combate naval gratuito World of Warships (WoWS) se complace en anunciar La Larga Noche De Los Museos.

Wargaming, desarrollador y editor del popular juego de combate naval gratuito World of Warships (WoWS) se complace en anunciar La Larga Noche De Los Museos. El evento contará con 15 museos históricos y navales diferentes de todo el mundo.

Únete a los recorridos virtuales por diversos museos, con preguntas y respuestas en vivo guiados por historiadores en el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo de 2021, con más de 17 horas de contenido disponible para ver de forma gratuita a partir de las 07:40 UTC. La Larga Noche De Los Museos se transmitirá en vivo en los canales de YouTube y Twitch de World of Warships y World of Warships: Legends y también en vivo vía Steam.

Los museos y los sitios históricos han sufrido la peor parte de la pandemia y, dado que los viajes y el turismo siguen estando muy restringidos, las actividades digitales son vitales para que estas organizaciones mantengan una conexión con el público y sigan dando vida al patrimonio naval mundial.

La Larga Noche De Los Museos reúne a museos de todo el mundo que comienzan en Japón con el Mikasa Historic Memorial Warship, pasando por Australia y luego por Taiwán hasta llegar a Europa con una visita al Museo Nacional de la Marina Real Británica en Reino Unido y Maritiman en Suecia; terminando en Estados Unidos con una visita a Pearl Harbor.



Para obtener una lista completa de todos los museos involucrados y los horarios de cada presentación, da click aquí.



Durante la transmisión en vivo, los espectadores podrán experimentar recorridos virtuales en vivo y exclusivos de diversos sitios históricos icónicos, donde se resolverán preguntas y se darán respuestas detalladas con guías e historiadores de los museos. Además, los espectadores podrán participar en concursos relacionados con los museos involucrados y ganar premios que otorgará World of Warships. Twitch Drops y contenedores también estarán disponibles para los espectadores.

Wargaming también se asoció con Verizon, quien presentará por primera vez su nueva experiencia de realidad aumentada “Museum of Warships” y el History Channel, el cual expone contenido documental mostrando algunos de los eventos navales más importantes de la historia del mundo.

“Los museos navales de todo el mundo guardan una gran cantidad de conocimientos y lecciones importantes de la historia que lamentablemente fueron en gran parte inaccesibles durante el año pasado. En Wargaming sabemos que cada museo tiene una historia única que contar, y queremos arrojar algo de luz y llevarlos a nuestra amplia audiencia de entusiastas de la historia naval”, dijo Marko Valentic, gerente de relaciones públicas de productos globales de Wargaming.

«Estamos encantados de que tantos museos hayan decidido unirse y celebrar el Día Internacional de los Museos con World of Warships y World of Warships: Legends«, concluyó.

World of Warships tiene la colección histórica disponible más grande de barcos para jugar, y se enorgullece de apoyar a la comunidad mundial de museos y sitios patrimoniales. El juego tiene más de 400 barcos disponibles para jugar, la mayoría de ellos diseñados con base a documentos históricos y planos reales de la primera mitad del siglo XX. Desde el lanzamiento de World of Warships en 2015 y World of Warships: Legends en 2019, se han registrado 50 millones de cuentas de jugadores a nivel mundial.

La Larga Noche De Los Museos se lleva a cabo el 18 de mayo de 07:40 UTC a 01:00 UTC del día siguiente. El evento es completamente GRATUITO. Sigue paso a paso la trasmisión aquí:

Para más información y ver el calendario completo de la presentación de cada museo, visita el siguiente enlace.