World of Warcraft, Shadowlands ¡todo lo que necesitas saber!

World of Warcraft: Shadowlands ya está disponible y conoce una lista de contenido para que puedas entender mejor lo que está sucediendo en Azeroth.

La nueva expansión de World of Warcraft: Shadowlands ya está disponible y hemos preparado aquí una lista de contenido para que puedas entender mejor lo que está sucediendo en Azeroth, incluso si no juegas World of Warcraft

Tráiler cinematográfico

El tráiler presentado en la BlizzCon 2019 da una buena idea de lo que precede a los acontecimientos representados en la nueva expansión, colocando al líder de la Horda Sylvanas Brisaveloz y al temido Lich King. En el transcurso de este período hasta el lanzamiento, otros tráileres fueron puestos a disposición, mostrando la escala de lo que debería ocurrir en Shadowlands:

Tráiler de Shadowlands: History

Shadowlands: Evento de pre-lanzamiento

Detras del velo

Shadowlands: Post-Life

Shadowlands presenta nuevas áreas que forman parte de las Tierras de las Sombras y cada una de estas regiones (Bastion, Maldraxxus, Adena y Revendreth) se rigen por pactos, con diferentes motivaciones y que pueden afectar a todo el universo de Azeroth. Para explicar un poco más de cada una de estas regiones, Blizzard ha lanzado una serie de cortos animados llamados «Afterlife», que representan la realidad de cada una de estas áreas. Para mirar, visita:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD1OzE4FLO-89wE26GCKXxA20PfF4RQoD

Podcast: Viajeros de Azeroth

Blizzard ha producido «Travelers from Azeroth», una serie de podcasts exclusivas y originales para Latinoamerica, disponible en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcast, Pocket Casts o Podcast Addict.

Presentado por nombres conocidos de la comunidad de videojuegos en Latinoamérica, desde el 3 de septiembre, «Viajeros de Azeroth», contó con la participación de Latinoamericanos del Equipo de Desarrollo de World of Warcraft, personalidades y celebridades que comparten una pasión común por el juego de Blizzard y comentan la nueva expansión y sus expectativas.

Para obtener más información sobre «Viajeros de Azeroth», visite el sitio web oficial de World of Warcraft.

Tales of World of Warcraft

Blizzard ha publicado recientemente el cuento «Terror a la luz de la antorcha», escrito por la galardonada autora Christie Golden, responsable de varios libros y cuentos del mundo expandido de World of Warcraft. En «Terror a la luz de la antorcha», un ejército de muertos vivientes y un poderoso artefacto perdido complican la búsqueda del tesoro de Filinth Belvento y Mathias Shaw. La historia precede a los acontecimientos que tienen lugar en «Exploring Azeroth: The Kingdoms of the East», también escrita por Christie Golden y que será lanzada pronto (sólo en inglés).

Para descargar el cuento gratis aquí : https://worldofwarcraft.com/es-mx/story/short-story/terror-by-torchlight

Otro cuento disponible es «Cabalgamos juntos» escrito por Robert Brooks. En esta historia, Nazgrim, Thoras Matatroll, Sally Cristalba y Dárion Mograine —los Cuatro Caballeros del Lich King— van a la Corona de Hielo para medir los planes inescrutables de su amo y, si es necesario, los echan a perder.

Para descargarlo gratis visita: https://worldofwarcraft.com/es-mx/story/short-story/we-ride-forth

Banda sonora de World of Warcraft

Las canciones de World of Warcraft son reconocidas como una de las canciones más icónicas y premiadas de toda la industria de los videojuegos. En preparación para Shadowlands, el equipo de Latinoamérica de Blizzard renovó por completo el canal de World of Warcraft en Spotify. Ahora puedes encontrar listas de reproducción con las bandas sonoras originales de todas las expansiones de juegos, álbumes especiales, listas de reproducción para la Horda y la Alianza (las dos facciones rivales del juego) y tres listas de reproducción especiales de «humor», comisariadas por Blizzard para los fans de World of Warcraft (y los futuros fans) en Latinoamérica. Las listas están disponibles en el canal oficial latinoamericano de World of Warcraft en Spotify o simplemente Escanee el código QR.

Guía de supervivencia de Shadowlands

Para aquellos que se preguntan acerca de las nuevas características y cambios introducidos en esta nueva expansión, mira la Guía de Supervivencia: Shadowlands, donde presentamos las cinco nuevas e inexploradas áreas de las Tierras de las Sombras, objetos personalizables, pactos y Thanator, la Torre de los Malditos.

Además de esta guía, visita el sitio web oficial de World of Warcraft y también el canal oficial del juego en Youtube para acceder a todo el contenido que necesitas saber antes de comenzar tu aventura en Shadowlands

World of Warcraft: Shadowlands gratis!

Los nuevos aventureros podrán probar Shadowlands gratis. La nueva expansión trajo la «Isla del Exilio», un área que está conectada al contenido de las sombras, y puede evolucionar el personaje hasta el nivel 20. Para descargar, visita: https://worldofwarcraft.com/es-mx/start

Sobre World of Warcraft y Shadowlands

World of Warcraft es el galardonado juego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) de Blizzard que juegan millones de jugadores en todo el mundo. Completamente localizado al español, la suscripción única incluye las versiones completas de World of Warcraft y World of Warcraft Classic, y el contenido de ocho expansiones: The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth y Shadowlands .

Para los jugadores de Word of Warcraft en México también están disponibles las tarjetas de saldo Blizzard, una opción conveniente para tener acceso a todos los universos de juegos de Blizzard, incluso para aquellos que no cuentan con tarjeta de crédito, y para regalar a familiares y amigos. Más información sobre cómo usar las tarjetas de saldo Blizzard y una lista completa de los principales minoristas con los que podrás encontrar las tarjetas en http://giftcards.blizzard.com.