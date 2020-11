World of Warcraft: Shadowlands tendrá soporte nativo para el Apple silicon

Para los jugadores de Mac, nos complace anunciar que Shadowlands tendrá soporte nativo desde el primer día para el Apple silicon.

La nueva expansión de World of Warcraft, Shadowlands, está sobre nosotros y estará disponible en todas partes a partir del próximo lunes 23 de noviembre.

Para los jugadores de Mac, nos complace anunciar que Shadowlands tendrá soporte nativo desde el primer día para el Apple silicon, la nueva tecnología de procesador que establecerá una arquitectura común en todos los productos de Apple, comenzando con los nuevos MacBook Air, MacBook Pro y Mac mini recientemente anunciados impulsado por el chip M1 de Apple. “Esto convierte World of Warcraft en el primer juego importante en ofrecer soporte para Apple silicon Macs”, según 9to5Mac.

Sobre World of Warcraft y su próxima expansión, Shadowlands

World of Warcraft es el galardonado juego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) de Blizzard que juegan millones de jugadores en todo el mundo. Completamente localizado al español, la suscripción única incluye las versiones completas de World of Warcraft y World of Warcraft Classic, y el contenido de siete expansiones: The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion y Battle for Azeroth. Shadowlands es la próxima expansión de World of Warcraft que llega en 23 de noviembre

