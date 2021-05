Lanzamiento de World of Warcraft: Burning Crusade Classic el 1 de junio

“¡No estás preparado!”. Fue con estas tormentosas palabras que, hace catorce años, Illidan Tempestira advirtió a aquellos que se atrevieron a desafiarlo en el destrozado reino de Terrallende. A partir del 1 de junio, los héroes de Azeroth de antaño y de hoy tendrán la oportunidad de probar su valor y juntarse con sus aliados para enfrentarse una vez más al Traidor en el lanzamiento mundial de World of Warcraft®: Burning Crusade Classic™.

World of Warcraft: Burning Crusade Classic

Burning Crusade Classic esla recreación de Blizzard Entertainment de la aclamada primera expansión de World of Warcraft. Los jugadores pasarán por el Portal Oscuro e irán al reino de Terrallende, un planeta distante y asolado por fuerzas viles en donde las tropas demoníacas de la Legión Ardiente se preparan para atacar Azeroth. Burning Crusade Classic presenta un nuevo y extraño mundo, la nueva habilidad de explorar Terrallende sobre monturas voladoras y dos razas nuevas, los draenei y los elfos de sangre. No cabe duda de que todas estas características harán que los jugadores, tanto veteranos como recién llegados, vivan una aventura única en una era atemporal de Warcraft.

“Para muchos jugadores de World of Warcraft, la expansión original de Burning Crusade fue el primer paso a una aventura épica que continúa hasta hoy. Pero para muchos otros, las historias del atracador vil y del enfrentamiento con Illidan en la cima del Templo Oscuro son solo leyendas”, dijo J. Allen Brack, presidente de Blizzard Entertainment. “Con Burning Crusade Classic, queremos darles a los jugadores la oportunidad de vivir los desafíos y triunfos de Terrallende junto a viejos y nuevos amigos de una forma que no ha sido posible durante más de una década. No vemos la hora de volver a atravesar el Portal Oscuro”.