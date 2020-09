WiZ, nuevo sistema de iluminación inteligente llega a México

La iluminación LED de WiZ, permite un ahorro de energía de hasta el 70%, permite tener el control de la iluminación desde un dispositivo móvil o tablet.

Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, anunció la llegada de WiZ a nuestro país, el nuevo sistema de iluminación inteligente, conectado a Wi-Fi, que brinda múltiples opciones para mejorar el ambiente y simplificar el uso de la iluminación en el hogar, y así disfrutar más de cada espacio. El portafolio de WiZ, ofrece una amplia gama de luces inteligentes de uso intuitivo.

WiZ es simple de usar, su instalación consta de tres pasos:

1) descargar la aplicación gratuita WiZ en el dispositivo móvil inteligente (disponible en App Store y Google Play).

2) conectar los focos WiZ y sincronizarlos con la aplicación.

3) disfrutar de todas las posibilidades de iluminación. ¡Así de fácil!

A través de diferentes escenas, los usuarios pueden configurar la luz perfecta para estudiar, creando un ambiente acogedor que imita una puesta de sol o la luz de una vela; además de automatizar y sincronizar las luces con las actividades diarias o programarlas para despertarse sin problemas o apoyar su rutina para dormir. De esta manera, WiZ ayuda también al ritmo circadiano, al elegir automáticamente el tipo de luz adecuada según la hora del día.

“Estamos muy contentos de extender esta innovación a México, esto fortalece parte de nuestra misión en Signify de desbloquear el poder de la iluminación para vidas más brillantes y un mundo mejor y, con WiZ, ofrecemos una solución que ayudará a simplificar la vida diaria de las personas, al tener un mayor control de la iluminación en su hogar, lo que también representa un ahorro significativo de energía”, comenta Norma RuizVelasco, Gerente Comercial de Canal Consumo en Signify, México.

La iluminación LED de WiZ, permite un ahorro de energía de hasta el 70%, comparado contra un foco tradicional; adicional, al permitir tener el control de la iluminación desde un dispositivo móvil o tablet, es posible verificar qué luces están prendidas o apagadas; cuáles serán necesarias comenzar a encender desde una potencia baja, conforme va anocheciendo o amaneciendo, lo cual impacta también en el ahorro al momento de pagar el recibo de luz. En México el consumo de energía eléctrica en los hogares, representa el 25% del consumo a nivel nacional.

Otra característica primordial de WiZ es el anonimato en su proceso de creación de cuenta o inicio de sesión, cuando se utilizan desde cuentas de terceros, como: Apple, Google o Facebook. WiZ no recopila datos personales (nombres, números celulares, correos electrónicos); tampoco almacena, recupera ni recopila información personal en relación con alguno de los proveedores empleados para iniciar sesión, por lo que no hay riesgos de robo de datos. Lo único que obtendrá WiZ, será una identificación única, que no requiere alguna información personal, y así asociarla a una WiZ Home.

El portafolio de WiZ ya está disponible en México en tiendas para el hogar, incluye opciones de focos Wi-Fi en blanco y a color, en el formato estándar A19. También, se ofrece una variedad de focos de filamento ámbar y claro, que combinan un aspecto vintage con tecnología inteligente. ¡Llegó el momento de iluminar tu vida diaria con WiZ!

Para mayor información y especificaciones del producto, visita: https://www.wizconnected.com/