Windows 10 se mantiene con un rol clave en la manera en que se aprende, vive y trabaja durante estos tiempos únicos, y garantiza una experiencia confiable y de alta calidad, a la vez que cuenta con las más recientes innovaciones. A mediados de abril de 2020, Microsoft anunció la disponibilidad inicial de Windows 10 May 2020 Update a través del Release Preview ring del Programa Windows Insider, lo que permitió monitorear y mejorar la calidad del lanzamiento. Basados en los comentarios afirmativos de la versión previa, ahora la compañía anuncia la disponibilidad de May 2020 Update.

¿Cómo obtener Windows 10 May 2020 Update?

Para garantizar que tengan una experiencia confiable y productiva con sus dispositivos Windows 10, han tomado un enfoque medido y en fases para cómo ofrecen May Update, en un principio, a través de limitar la disponibilidad para aquellos dispositivos que corren Windows 10, versiones 1903 y 1909, que busquen la actualización a través de Windows Update.

A partir de hoy, esta actualización está disponible para clientes que quieran instalar el lanzamiento más reciente. Para instalar la actualización, se deben abrir los ajustes de Windows Update (Ajustes > Actualización & Seguridad > Windows Update) y seleccionar Buscar Actualizaciones. Una vez que aparezca, pueden seleccionar Descargar e Instalar*. Una vez que se complete la descarga y la actualización esté lista para instalarse, llegará la notificación para que elegir el tiempo adecuado para finalizar la instalación y reiniciar su dispositivo, para asegurar que la actualización no interrumpa sus actividades. Esta nueva capacidad de “Descargar e instalar” está disponible para dispositivos que corren Windows 10 versión 1903 o versión 1909.

Semi-Annual Channel lanzado para clientes comerciales

El lanzamiento de May 2020 Update (Windows 10, versión 2004) marca el inicio del ciclo de vida de servicio de soporte de 18 meses. Si son administradores de TI, es recomendable que comiencen con sus implementaciones dirigidas para validar que las aplicaciones, dispositivos e infraestructura utilizadas por su organización funcionan como se espera con el nuevo lanzamiento y funciones. Windows 10, versión 2004, está disponible a través de Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update for Business y Volume Licensing Service Center (VLSC) para una implementación por fases a través de Microsoft Endpoint Configuration Manager u otro software de gestión de sistemas.**

Mantenerlos protegidos y productivos

Dados los recientes cambios a la vida laboral y del hogar, es necesario ayudar a la adaptación de estos nuevos desafíos. A menudo, estar en la versión más reciente de Windows 10, brinda las funciones más recientes, mejoras en seguridad y control. May 2020 Update ofrece muchas funciones nuevas que les pueden ahorrar tiempo, hacerlos más productivos y ayudarles a divertirse, además de mejorar aún más su control y opciones con relación a las actualizaciones. Para encontrar más información, visiten el blog “What’s new in the Windows 10 May 2020 Update”.

Microsoft va a monitorear de cerca la experiencia de May 2020 y a compartir información oportuna sobre el estatus actual de la distribución y de problemas conocidos (abiertos y resueltos) a través de las actualizaciones de funciones y mensuales, por medio del tablero de estado de salud del lanzamiento de Windows y de @WindowsUpdate. Pueden comentar su experiencia y compartir sus comentarios o sugerencias a través de Feedback Hub.

*(Nota: Tal vez no vean Descargar e Instalar en su dispositivo ya que esta disponibilidad se limita en las próximas semanas, o tal vez su dispositivo tenga un problema de compatibilidad para el que existe una retención de seguridad).

** Para más información sobre las funciones más recientes para clientes comerciales revisen “What’s new for IT pros in Windows 10, version 2004”. Para más información sobre cómo actualizar, vean el texto en el blog Windows IP Pro sobre actualizaciones de funciones mientras trabajan de manera remota. Si tienen curiosidad sobre Windows Server, versión 2004, que también fue lanzado hoy, acudan al blog Windows Server Containers.