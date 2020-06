Wi-Fi 6E: el futuro para el hogar conectado

Wi-Fi 6E permitirá una mayor capacidad de trabajo remoto, entretenimiento, administración de salud, eLearning e impulsar la innovación.

Por: Charles Cheevers, Director de tecnología de Home Network Solutions en CommScope

El Wi-Fi es vital para nuestra vida diaria. Es lo que nos conecta a Internet. Hace posibles nuestras ocupadas vidas digitales e impulsa la economía en línea. Nos permite trabajar, aprender y mantenernos entretenidos en nuestros hogares. En estos tiempos extremos de COVID-19, estamos viendo la importancia cada vez mayor de una conectividad siempre activa de ancho de banda alta, confiable y accesible.

Wi-Fi 6E

El 23 de abril de 2020, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) adoptó reglas que hacen que 1,200 megahercios de espectro en la banda de 6 GHz (5.925–7.125 GHz) estén disponibles para uso sin licencia. Estas nuevas reglas son un aumento de una vez en una generación en los recursos de Wi-Fi, proporcionando un entorno libre de congestión y la capacidad de utilizar canales más amplios para ofrecer velocidades más altas para todos los estadounidenses conectados. El uso del último estándar de Wi-Fi 6 se extenderá a esta banda (por lo tanto, Wi-Fi 6E) para ofrecer el rendimiento óptimo de Wi-Fi, incluso en entornos de alta densidad.

Con acceso a servicios de alto ancho de banda y baja latencia, esto ayudará a impulsar la economía de EE. UU. Al permitir una mayor capacidad de trabajo remoto, entretenimiento, administración de salud, eLearning e impulsar la innovación en muchas otras aplicaciones inalámbricas conectadas.

La asignación de la banda de 6 GHz a Wi-Fi es realmente un momento histórico en la conectividad y tendrá un impacto en el mundo en las próximas décadas. Tras el anuncio de la FCC, me uní al presidente de la FCC, Ajit Pai, y a otros líderes de la industria durante el seminario web especial de Wi-Fi NOW sobre Wi-Fi 6E, donde discutimos los casos de uso. En mi presentación, destaqué lo que significará Wi-Fi 6E para el hogar conectado y propongo lo que nosotros en CommScope creemos que son los principales casos de uso para impulsar la adopción de Wi-Fi 6E, ya sea por aplicaciones proporcionadas por el operador o en tiendas minoristas donde se venden soluciones de ‘sujetalibros’. Para ver esta presentación, ingrese aquí.

