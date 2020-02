Cómo saber con quien hablas más en WhatsApp ¿Tu amigo o pareja? ¡Averígualo fácilmente!

Puedes saber quién es el contacto al que más le envías mensajes con tan solo unos cuantos pasos y también averiguar qué tan cotizado eres en WhatsApp.

Sabemos que la comunicación es la clave para tener una buena relación. Este Día de San Valentín, tómate un momento para descubrir cómo te estás comunicando por WhatsApp con las personas más importantes de tu vida y, por qué no, saber quién es la que ocupa el lugar número uno.

Muchos utilizan WhatsApp como una forma invaluable de mantener sus relaciones más importantes, así que no es sorpresa que las personas más especiales para ti sean a las que más envías mensajes a través de la aplicación. ¿Puedes adivinar cuántos mensajes has intercambiado con tu pareja en el transcurso de tu relación? ¿Existe la posibilidad de que la persona a la que más le envías mensajes es en realidad tu mejor amigo y no tu pareja? ¿O tu mamá? ¿O incluso tu jefe? Los resultados pueden sorprenderte…

Trucos WhatsApp

Averiguar cuántos mensajes, fotos, GIF, videos y notas de voz has intercambiado con tus amigos es fácil. Simplemente tienes que:

1. Abrir «WhatsApp»

2. Ir a «Ajustes» en la parte superior derecha de tu pantalla

3. Seleccionar «Uso de datos y almacenamiento»

4. Seleccionar «Uso de almacenamiento»

Inmediatamente podrás ver una lista completa de tus contactos y grupos de WhatsApp. Encabezando la lista aparecerá la persona que ocupa el mayor almacenamiento de tus mensajes, sin embargo, la persona más importante no necesariamente es a la que le has enviado el mayor número de texto, ya que las imágenes y los videos también cuentan en el espacio.

Si quieres saber cuántos mensajes has intercambiado con cada uno de tus contactos, desde que se hicieron amigos en WhatsApp, basta con que toques su nombre. También pueden ver cuántas fotos, GIF, videos, mensajes de voz, documentos y stickers se han enviado desde el comienzo de su relación.

Pero, ten cuidado: puedes descubrir que la persona con quien te envías más mensajes en WhatsApp no es precisamente tu pareja, ¡así que no culpes a WhatsApp si esto comienza una pelea!

También es fácil averiguar qué tan cotizado eres en WhatsApp. Para saber cuántos mensajes has enviado y recibido en total, simplemente:

1. Abre «WhatsApp»

2. Ve a «Ajustes» en la parte superior derecha de tu pantalla

3. Seleccione «Uso de datos y almacenamiento»

4. Seleccione «Uso de red»

Ahí verás exactamente cuántos mensajes has enviado y recibido desde que comenzaste a utilizar la aplicación.

En WhatsApp, todos tus mensajes están protegidos con la encriptación de extremo a extremo, esto significa que sólo tú y la persona a la que envías los mensajes pueden leerlos. Nadie más puede verlos, ni siquiera WhatsApp. Tus mensajes te pertenecen, por esta razón se almacenan en tu teléfono y no se comparten.