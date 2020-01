WhatsApp no tendrá publicidad, al menos en sus funciones principales

Facebook desiste de incluir anuncios en las funciones principales de WhatsApp, aunque se mantiene el plan de incluirlos en la sección de Estados.

Facebook ha desistido de incluir publicidad dentro de las funciones principales de su aplicación de mensajería WhatsApp, ha señalado un reciente reporte de The Wall Street Journal, el cual ha sido recuperado por The Next Web.

De acuerdo con la información, Facebook ya ha disuelto al grupo encargado de incluir anuncios publicitarios dentro de la app de chat más popular del mundo, además de que se ha eliminado todo el código relacionado con esta función.

Sin embargo, esto no significa que WhatsApp no tendrá anuncios en lo absoluto, ya que la red social mostrará algo de publicidad dentro de esta aplicación en su función Estados.

Desde su adquisición en 2014 por parte de Facebook, se ha especulando la inclusión de anuncios dentro de WhatsApp, esto con el fin de aprovechar la enorme cantidad de usuarios del servicio.

Sin embargo los primeros pasos que dieron pie a la utilización de WhatsApp como fuente para el algoritmo publicitario de Facebook se dieron en 2016, cuando la aplicación empezó a compartir información con su empresa matriz.

Como se recordará, los fundadores de WhatsApp, Jan Koum y Brian Action, siempre se resistieron a incluir anuncios en la aplicación y en su lugar cobraban una pequeña cuota anual.

De hecho, la utilización de WhatsApp como fuente de datos para Facebook fue una de las principales razones que provocaron. La salida de Koum de la empresa, esto en 2018.