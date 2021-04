Western Digital lanza nuevas unidades WD_BLACK de edición especial Call of Duty

Western Digital se encuentra trabajando con Call of Duty para reinventar dos productos de alto rendimiento del portafolio WD_BLACK.

Western Digital (NASDAQ: WDC) se encuentra trabajando con Call of Duty para reinventar dos productos de alto rendimiento del portafolio WD_BLACK™, a fin de ofrecer a los gamers dos unidades de almacenamiento de edición especial que encapsulan el aspecto y ambiente de Call of Duty: Black Ops Cold War, con la ventaja adicional de obtener puntos Call of Duty dentro del juego.1 Estos dos productos consisten en las unidades WD_BLACK P10 Game Drive y la recién anunciada WD_BLACK SN850 NVMe™ SSD con tecnología PCIe® Gen4.*

“Estamos muy contentos de colaborar con Call of Duty, ya que nos brinda la oportunidad de llevar estas unidades de edición limitada a sus apasionados fans”, dijo Jim Welsh, Vicepresidente Ejecutivo de Soluciones para Consumidores en Western Digital. “Sabemos que los gamers son sumamente exigentes en cuanto a su experiencia de juego, de modo que desarrollamos soluciones de almacenamiento optimizadas que les permiten obtener una experiencia inmersiva en Call of Duty”.

“Con el lanzamiento de la próxima generación de Black Ops para la comunidad de gamers, nos hemos comprometido a garantizar que nuestros fans reciban la mejor experiencia de juego posible”, dijo Ander Nickell, Director Global de Alianzas de Marca y Marketing Integrado en Activision. “La marca WD_BLACK de Western Digital está diseñada para los gamers, y creemos que nuestros fans estarán igual de emocionados que nosotros con estas unidades”.

Las unidades de edición especial disponibles son:

WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition P10 Game Drive: La unidad WD_BLACK P10 Game Drive está diseñada específicamente para los gamers que buscan incrementar el potencial de su consola2 o PC, ya que les permite almacenar su biblioteca de juegos en un factor de forma portátil. Con la compra de la unidad, los gamers recibirán sin costo un vale por 1,100 puntos Call of Duty que podrán canjear por artículos dentro del juego1. Está unidad de edición especial estará disponible en un modelo de 2TB** a un precio de venta sugerido por el fabricante de $2,399.00 pesos + IVA. Para más información sobre este producto, visite la tienda de Western Digital.

WD_BLACK Call of Duty: Black Ops Cold War Special Edition SN850 NVMe SSD (1TB**): Este producto de alto rendimiento reduce los tiempos de carga del juego y transfiere los archivos de forma más rápida que la generación anterior. Impulsada por la tecnología PCIe Gen4 de próxima generación*, la unidad WD_BLACK SN850 NVMe SSD acelera la carga de aplicaciones, lo que proporciona a los usuarios un arranque más rápido. Con la compra de la unidad, los gamers recibirán sin costo un vale por 2,400 puntos Call of Duty que podrán canjear por artículos dentro del juego1. Esta unidad de edición especial estará disponible en un modelo de 1TB** sin disipador de calor a un precio de venta sugerido por el fabricante de $5,399.00 pesos + IVA. Para más información sobre este producto, visite la tienda de Western Digital.

Ambos productos estarán disponibles en Amazon, Cyberpuerta, Intercompras, Grupo Decme, Liverpool.com, Mercado Libre, Linio y otras tiendas en línea del país, así como con distribuidores autorizados a partir de la segunda quincena de Abril.

Para más información sobre estos productos y la marca WD_BLACK, visite: www.WDBLACK.com.