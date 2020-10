Watch Dogs: Legion ya está disponible a nivel mundial

Ubisoft anuncia que el muy anticipado videojuego, Watch Dogs: Legion está ahora disponible en Xbox One, PlayStation 4, la tienda Epic Games y Ubisoft Store.

Ubisoft anuncia que el muy anticipado videojuego, Watch Dogs®: Legion está ahora disponible a nivel mundial en Xbox One, PlayStation®4, la tienda Epic Games y Ubisoft Store para Windows PC, Stadia y Ubisoft+*, el servicio de suscripción de Ubisoft. El juego está clasificado M, para público Maduro. Watch Dogs®: Legion también se estrenará en Xbox Series X | S y Amazon Luna el 10 de noviembre y de manera digital en PlayStation®5 junto con la consola el 12 de noviembre. La versión física del juego en PlayStation®5 estará disponible el 24 de noviembre.

Construido con un concepto de última generación, Watch Dogs: Legion presenta «Play as Anyone», una innovación de juego nunca antes vista creada por Ubisoft Toronto**, el estudio detrás de Watch Dogs: Legion. Play as Anyone ofrece a los jugadores la posibilidad de elegir a toda la ciudad de Londres para su lista de miembros de la resistencia. Cada persona del mundo abierto, puede ser reclutada y jugada, es única y tiene una historia, personalidad y habilidades. Watch Dogs: Legion también soportará Ray Tracing DirectX acelerado por hardware en Xbox Series X y el Ray Tracing completo en los dispositivos de PC equipados con Nvidia RTX, llevando los reflejos de Ray Tracing en tiempo real a las calles de Londres. Los jugadores que adquieran Watch Dogs: Legion en Xbox One o PlayStation®4 podrán actualizar su juego a la versión de próxima generación (Xbox Series X o PlayStation®5) sin ningún costo adicional*** a la vez que mantienen su progresión y el contenido del juego entre las consolas actuales y las de próxima generación dentro de la misma familia gracias al nuevo ecosistema Ubisoft Connect.

En Watch Dogs: Legion, Londres se enfrenta a su caída. En medio de la creciente intranquilidad de un Londres inquieto, una entidad desconocida llamada Zero-Day ha creado una resistencia clandestina secreta, DedSec, para realizar bombardeos coordinados en todo Londres. Como consecuencia, oportunistas criminales de cada rincón de Londres se apoderaron de la ciudad y llenaron el vacío dejado por un gobierno derrotado. Como miembro de DedSec, los jugadores se enfrentarán a esos oportunistas criminales en Watch Dogs: Legion: sádicos, mercenarios, ciberdelincuentes y más, por lo que tendrán que estar preparados para una variedad de situaciones. Los jugadores deben reclutar miembros en su Resistencia DedSec para enfrentarse a estos oportunistas criminales, liberar Londres y descubrir la identidad de Día Cero.

Los jugadores que adquieran el Pase de Temporada de Watch Dogs: Legion tendrán acceso a Watch Dogs: Legion – Bloodline, un nuevo argumento que incluye a Aiden Pearce del juego original de Watch Dogs y a Wrench de Watch Dogs 2, totalmente jugable en la campaña para un solo jugador y en línea. Además, los jugadores conocerán a Darcy, miembro de la Orden de los Asesinos, gracias a un cruce con Assassin’s Creed®; y a Mina, objeto de experimentos transhumanos, que posee la capacidad de controlar la mente de los individuos. Además de los personajes jugables únicos y la expansión de la historia de Watch Dogs: Legion – Bloodline, el Pase de Temporada ofrecerá misiones extra de DedSec, la edición completa original de Watch Dogs de 2014****, y mucho más. El Pase de Temporada de Watch Dogs: Legion está disponible para su compra como parte de las ediciones Gold, Ultimate y Collector.

El modo multijugador online de Watch Dogs: Legion estará disponible el 3 de diciembre como parte de una actualización del juego gratuita para todos los jugadores de Watch Dogs: Legion. Watch Dogs: Legion cuenta con un sólido plan posterior al lanzamiento que aportará nuevos contenidos al modo de un jugador e introducirá los modos multijugador online.

Watch Dogs: Legion tiene una variedad de opciones de accesibilidad, que van desde controles totalmente personalizables hasta subtítulos de audio direccionales. Una lista completa de opciones de accesibilidad se puede encontrar en news.ubisoft.com.

Con Ubisoft Connect, el destino ideal para conectarse con amigos o participar en eventos y actividades del juego, Watch Dogs: Legion también trae nuevos y emocionantes desafíos de tiempo limitado y de la comunidad, así como un sistema de lealtad entre juegos que permite a los jugadores ganar una cantidad de unidades sin límites para gastar en recompensas únicas, como armas, trajes y consumibles. Para obtener más información sobre Ubisoft Connect, visita ubisoftconnect.com.

Para conocer todo lo relacionad con Watch Dogs: Legion, por favor visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/game/watch-dogs/legion y únete a la conversación en nuestras redes sociales con la etiqueta #WatchDogsLegion.

Para celebrar el lanzamiento de Watch Dogs: Legion desde el 29 de octubre, Ubisoft tiene preparado el #RetoWatchDogsLegion, en el que dos equipos se enfrentarán para cumplir diversos y divertidos retos dentro del Londres futurista de Watch Dogs: Legion y ver quien avanza más en el juego, con el objetivo de ganar premios que serán compartidos con sus fans como controles Xbox de edición especial, juegos, pases de temporada y merch del juego, por mencionar algunos.

Este 30 y 31 de octubre de 11:00 am a 3:00 am no te pierdas la transmisión en nuestros canales de YouTube y Twitch y los canales de cada uno de los integrantes de los dos equipos y ¡apoya a tu favorito! El #TeamBoomersdeAlbion estará integrado por MYM Alk4p0n3, AG Bean3r, Skyshock y Tum Tum, mientras que la escuadra #TeamMillenialsdeDedSec contará con la participación de Juan Guarnizo, El Ded, Roberto Cein y Barca Gamer.

Por otro lado, en la compra de un VoltEdge TX70 obtén $600 de descuento en Watch Dogs: Legion sólo en Gameplanet+Gamers. Promoción valida del 29 de octubre al 30 de noviembre, en tiendas físicas.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/.

*14,99 dólares al mes. Cancela cuando quieras. La Ultimate Edition (excluyendo el estado VIP) estará disponible como parte de una suscripción a Ubisoft+. Más información en ubisoft-plus.com.

**Los estudios asociados son Ubisoft Montreal, París, Bucarest, Kiev, Newcastle y Massive Entertainment, un estudio de Ubisoft.

***Watch Dogs: Legion aprovecha Smart Delivery permitiendo el acceso tanto al título de Xbox One como al de Xbox Series X cuando esté disponible. Watch Dogs: Legion PlayStation 4 Digital y Blu-Ray™ juegos da acceso a la correspondiente versión de Watch Dogs: Legion PlayStation 5 Digital sin costo adicional, cuando esté disponible. Requiere una PlayStation 5 o una PlayStation 5 Digital Edition, el disco del juego (si es propiedad de Blu-Ray™) debe mantenerse insertado en la bandeja de discos de la PlayStation 5 para poder jugar, un registro de PlayStation™Network, almacenamiento adicional y conexión a Internet de banda ancha. Puede incurrir en gastos de uso de la banda ancha.

****Los jugadores de Estadio podrán acceder a la edición completa de Watch Dogs a finales de este año, mientras que el resto de plataformas tendrán acceso en los territorios disponibles cuando se lance Watch Dogs: Legion.