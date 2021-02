La tercera temporada de Legacies de esta historia de jóvenes sobrenaturales hace su debut el martes 9 de febrero a la medianoche (00.20 horas)

No es fácil andar por la vida siendo bruja, vampiro, hombre lobo o cualquier otro ser ajeno a la humanidad. Por lo mismo es necesario un lugar para educarlos, llevarlos por el buen camino y, por qué no, convertirlos en héroes. Eso es lo que ocurre en el internado Salvatore para jóvenes superdotados, una nueva generación de estudiantes sobrenaturales que en el camino aprenden el significado de ser especiales en un mundo que no podría entender sus dones. Warner Channel presenta el estreno de la tercera temporada de Legacies, todos los martes, a partir del 9 de febrero, a las 00.20 horas.

En la segunda temporada, Hope Mikaelson trabajó junto al doctor Alaric Saltzman para reincorporarse a The Salvatore School y liderar a una súper escuadra de vampiros, brujas y hombres lobo en la batalla contra una vertiginosa horda de fantásticos y mortales monstruos provenientes del Malivore Pit, a su antiguo némesis The Necromancer, que estaba decidido a resucitar a Malivore.

La nueva entrega, Hope está dispuesta a arriesgar todo para sacar a sus amigos del peligro de una monstruosa profecía que amenaza con condenarlos a todos. Pero una desgarradora pérdida destroza el mundo de Hope y se ve obligada a hacer frente a un destino que no esperaba. Además, la llegada de un espectro medieval, planteará a los estudiantes un desafío de descubrir cuál de ellos puede ser un oponente digno para la nueva amenaza.

Legacies es protagonizada por Danielle Rose Russell (Hope), Aria Shahghasemi (Landon), Kaylee Bryant (Josie), Jenny Boyd (Lizzie), Quincy Fouse (MG), Peyton Alex Smith (Rafael) y Matt Davis (Alaric Saltzman).

Warner Channel estrena la tercera temporada de Legacies, el martes 9 de febrero, a las 00.20 horas.

Para más información: www.warnerchannel.com

