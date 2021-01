Maratón de la séptima temporada de Brooklyn Nine Nine por Warner Channel

Una sobredosis de risas y carcajadas llega con un maratón de la más reciente entrega de Brooklyn Nine Nine, el domingo 31 de enero, a las 14.20 horas.

BROOKLYN NINE-NINE — «Admiral Peralta» Episode 710 — Pictured: (l-r) Melissa Fumero as Amy Santiago, Andy Samberg as Jake Peralta — (Photo by: John P. Fleenor/NBC)

Los estereotipos policiales no están presentes en este precinto neoyorquino. No hay tipos rudos ni detectives que se mueven al margen de la ley. Tampoco hay policías que sean infalibles sabuesos que siguen pistas ni expertos interrogadores en busca derribar las caretas de los sospechosos. Pero por alguna razón, este grupo de investigadores alejados del prototipo logra que todos sus graciosos movimientos y divertidas contiendas los tengan como los más eficientes defensores de la justicia. El domingo 31 de enero, Warner Channelpresenta un maratón con toda la séptima temporada de Brooklyn Nine Nine, a partir de las 14.20 horas.

Una oportunidad que no se puede dejar pasar para ver cómo el capitán Raymond Holt tuvo que calzarse nuevamente su uniforme para salir a patrullar a las calles, una degradación que sólo Jake Peralta pudo hacer más llevadera para su jefe. Mientras, el escuadrón tuvo que acostumbrase a una nueva jefatura, con todos los contratiempos que eso pudo generar. Pero las cosas no siempre fueron fáciles para el grupo: Holt enfrentó una pérdida lamentable, aunque con un efecto inmediato en su carrera.

Brooklyn Nine Nine es protagonizada por Andy Samberg (Jake), Stephanie Beatriz (Rosa), Terry Crews (Terry), Melissa Fumero (Amy), Joe Lo Truglio (Boyle), Andre Braugher (Holt), Dirk Blocker (Hitchcock) y Joel McKinnon Miller (Scully).

Warner Channel presenta el maratón de la séptima temporada de Brooklyn Nine Nine, el domingo 31 de enero, a las 14.20 MEX horas.

