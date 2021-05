Warner Channel presenta final de temporada de Young Sheldon con un maratón

Warner Channel presenta un maratón de Young Sheldon con los capítulos ya exhibidos del ciclo, el domingo 30 de mayo, a partir de las 14.00 horas.

El primer año de Sheldon Cooper en la universidad no estuvo exento de complicaciones. Tanto él como quienes lo rodean se vieron impactados con la inusual experiencia de que un niño de 11 años adelante sus estudios en un entorno ajeno a su madurez física y emocional, aunque claramente son sus obsesiones las que lo convierten en un personaje difícil de ignorar para quienes se cruzan en su camino. A sólo dos episodios del final de la cuarta temporada, Warner Channel presenta un maratón de Young Sheldon con los capítulos ya exhibidos del ciclo, el domingo 30 de mayo, a partir de las 14.00 horas. El final de temporada llega el lunes 14 de junio, en su horario regular de las 21.35 horas.

El recuento permitirá repasar grandes momentos de la entrega, como la graduación de Sheldon de la escuela preparatoria. Durante las vacaciones hubo tiempo para trabajar en un museo de ferrocarriles, aprender a andar en bicicleta sin las rueditas de apoyo, participar del campamento de la iglesia y enfrentarse a Paige, y tener una inolvidable velada jugando Calabozos y Dragones con Missy, Meemaw y Dale. El primer día en la universidad no resultó según sus planes, menos cuando Mary fue confundida con una estudiante. Pero no fue el único golpe, su primera experiencia con la filosofía removió sus cimientos, aunque no tanto como el nuevo trabajo del doctor Sturgis que le puso al doctor Linkletter como su tutor. Una tarea nada de sencilla para él y que le valió ser objeto de acoso por parte de Sheldon para convertirse en su ayudante.

Por último, tres sucesos sacaron a Sheldon de su zona de confort: el choque con Meemaw, que le llevó a trasladar la universidad a su casa; la auditoría con la oficina de hacienda, para comprobar las declaraciones de impuesto que hace a sus padres; y su primera relación con un virus informático.

Young Sheldon es protagonizada por Ian Armitage (Sheldon), Zoe Perry (Mary), Lance Barber (George), Montana Jordan (Georgie), Raegan Revord (Missy), Annie Potts (Meemaw), Ed Begley Jr. (doctor Linkletter), Wallace Shawn (doctor Sturgis) y Craig T. Nelson (Dale).

Warner Channel presenta un maratón con los episodios exhibidos de la cuarta temporada de Young Sheldon, el domingo 30 de mayo, a las 14.00 horas, antes de su final fijado para el lunes 14 de junio, a las 21.35 horas.