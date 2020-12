Warner Channel despide 2020 con un maratón de series

La celebración de Año Nuevo reúne a Sheldon Cooper y sus amigos con Charlie y Alan Harper en el especial Series de Año Nuevo de Warner Channel.

Cerca de 70 kilómetros separan Pasadena de Malibú. Ese es el primer obstáculo que tendría la eventual fiesta de Año Nuevo de los chicos de The Big Bang Theory con los de Two and a Half Men. Seguramente la casa en la playa de Charlie y Alan Harper aparece como la mejor locación, porque casi con certeza habría muchos invitados y chicas bellas. Es probable que Sheldon no esté cómodo, pero la compañía se Leonard, Amy, Penny, Howard, Bernadette y Raj le ayudarían a ser parte de un evento inolvidable. Todo eso puede suceder en el Especial Series de Año Nuevo que propone Warner Channel para el jueves 31 de diciembre, a partir de las 15:00 horas.

Abre los fuegos The Big Bang Theory con el maratón completo de su primera temporada. La llegada de la bella Penny cambia para siempre la vida de Sheldon y Leonard, sus vecinos, quienes jamás se imaginarán que una chica alejada de sus habituales costumbres nerds e intelectuales llevará todo a un punto de no retorno. Una cita imperdible con las primeras aventuras de estos amigos junto a Howard y Raj, una mezcla perfecta de confianza y timidez frente a las chicas.

Luego, y cerca de los abrazos de Año Nuevo, llega la tercera temporada de Two and a Half Men. Una entrega en la que Charlie por primera vez se plantea una relación estable cuando conoce a Mía, una tranquila profesora de ballet. Alan, en tanto, inicia una aventura con la joven y voluptuosa Kandi, pero se verá en problemas económicos cuando intente financiar los gastos que significa estar junto a ella.

El Especial Series de Año Nuevo llega a Warner Channel el jueves 31 de diciembre, a las 15:00 horas.

