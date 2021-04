Visa anuncia acuerdo con Disney para traer la magia de Disney Plus a sus tarjetahabientes

Visa ofrece a los tarjetahabientes elegibles de productos Infinite, Signature y Platinum de México meses de regalo de suscripción a Disney Plus.

Como parte del éxito de la llegada del servicio de streaming, Disney+, a América Latina y el Caribe el pasado 17 de noviembre y el anuncio del acuerdo de dos años de Visa con The Walt Disney Company, que permite a sus tarjetahabientes elegibles de productos Infinite, Signature y Platinum en la región disfruten beneficios únicos cuando se inscriban al servicio Disney+. Como parte del acuerdo, México se suma a partir de hoy a lista de países de América Latina y el Caribe en los que Visa entregará de regalo, a todos los tarjetahabientes elegibles de productos Platinum, Signature e Infinite que no cuenten con una suscripción activa a Disney plus, hasta 4 meses de regalo al servicio de streaming (Platinum: 2 meses de regalo, Signature: 3 meses de regalo e Infinite: 4 meses de regalo). Para conocer más sobre las bases y condiciones de esta promoción, ingresar a www.beneficioslac.visa.com.

«Sabemos que las personas están mirando, ahora más que nunca, plataformas de streaming y nos complace trabajar con Disney para ofrecer los mejores videos de entretenimiento del mundo a los consumidores de nuestra región, incluyendo México», dijo Ricardo Tafur, Vicepresidente de Productos de Consumidor para Visa América Latina y el Caribe. «Este acuerdo nos permite ofrecer una propuesta sin igual y una experiencia memorable de streaming también ahora a nuestros tarjetahabientes elegibles en México.»

Disney+ es el servicio de streaming de The Walt Disney Company que ofrece acceso a la más completa selección de películas y series de marcas emblemáticas como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Disney+ ofrece una experiencia y un acceso inigualable a sus suscriptores, en todo momento y todo lugar. La plataforma, que cuenta con imagen de alta calidad y no contiene cortes publicitarios, permite por cada suscripción el streaming simultáneo en cuatro dispositivos, descargas ilimitadas en diez dispositivos, y la configuración de siete perfiles diferentes. A su vez, cuenta con recomendaciones personalizadas y la posibilidad de crear perfiles para niños, de navegación sencilla y contenido apropiado para cada edad. El servicio está disponible para televisión y dispositivos móviles, incluyendo consolas de juego, reproductores de streaming y Smart TVs. Según los últimos números informados, en sólo 16 meses desde su lanzamiento, Disney+ ha alcanzado los 100 millones de suscripciones pagas mundiales.

Los datos de Visa muestran que las plataformas de streaming están en auge

De acuerdo con la tercera ronda del estudio sobre preferencias de los consumidores[1], el streaming destaca en México como la categoría en productos o servicios preferida por cerca de dos tercios de los consumidores, tendencia que prevalece desde el principio de la pandemia.

Según otro estudio reciente de Visa[2], el streaming se destaca como una de las formas más populares de pasar el tiempo durante los confinamientos como consecuencia de la pandemia de COVID-19 (90%). Además, la mayoría de los consumidores encuestados en la región (82%) tienen intenciones de seguir como usuarios de streaming cuando acabe la pandemia. El estudio reveló que el servicio de streaming se ha convertido en una de las principales opciones de entretenimiento ahora que la gente pasa más tiempo en casa.

También mostró que la mayoría de los consumidores valoran la variedad y las opciones, así como la calidad y la novedad del contenido ofrecido por las plataformas de streaming. Todos los datos apuntan a un mayor apetito por plataformas de streaming nuevas y novedosas en la región, ahora y en el futuro.

El acuerdo entre Visa y Disney también trae oportunidades únicas de negocios para los emisores en toda la región. Incorporar los beneficios únicos ofrecidos por Visa en relación con Disney+ y las herramientas de mercadeo omnicanal a sus carteras de tarjetas les permitirá tener una oferta de productos más atractivos y diferenciados, promoviendo una mayor lealtad y transacciones incrementales.

Notas:

[1] Estudio más reciente de Visa en América Latina sobre las percepciones de los consumidores durante la pandemia de COVID-19. La encuesta fue realizada en diciembre del 2020 y representa las opiniones de consumidores en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana

[2] Visa LAC Consumer Insights, octubre del 2020. El estudio abarcó 547 encuestados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y República Dominicana.