Selección de videojuegos de Star Wars y consolas clásicas disponibles en Mercado Libre

Algo que hace a Star Wars uno de los universos más populares y extensos de la cultura pop, es que no sólo se ha limitado a las películas lanzadas desde finales de los años 70, sino que desde entonces no han dejado de publicarse libros, dibujos animados, comics, fanfics o series, que han dado lugar a legiones enteras de adeptos en todo el mundo.

Si algo ha ayudado a esta saga a permanecer en el gusto de los fanáticos por muchos años, definitivamente son los videojuegos, cuyos títulos más memorables han popularizado esta franquicia entre comunidades como los gamers, ya sean para consolas de antaño como la Dreamcast de Sega y el Nintendo 64, o de forma más reciente con el Playstation 5 y el XBOX ONE.

Con motivo del May 4th, día de Star Wars, Mercado Libre , el marketplace de comercio electrónico más grande del país, no solo ha elegido algunos de los títulos más increíbles de ‘La Guerra de las Galaxias’ entre su catálogo de videojuegos, también ha desempolvado algunas consolas de colección (aún funcionando) para que revivas tus mejores partidas:

Nintendo 64 – Shadows of The Empire

Para una gran mayoría de millennials, la Nintendo 64 fue el mundo de entrada a los videojuegos, y Shadows of The Empire fue sin duda uno de los títulos que trajeron por primera vez el mundo de Star Wars a una experiencia completamente en 3D.





Xbox 360 – Force Unleashed II

La segunda entrega de Force Unleashed, nos hizo conocer más detalles previos al episodio IV, al tiempo que nos mostró una de las versiones más despiadadas de Darth Vader. Un juego que se ganó un lugar especial entre fans, gamers y críticos gracias a su jugabilidad.





PSX – Rebel Assault II

La experiencia de manejar naves legendarias como el Halcón Milenario y la B-Wing, se hizo realidad para chicos y grandes con Rebel Assault II, un título que redefinió el género del Rail Shooter y uno de los mayores éxitos de la primera consola de Sony.





NES – Super Star Wars The Return of the jedi

El Nintendo Entertainment System fue una de las consolas en mostrar las primeras adaptaciones de muchas películas en videojuegos, las cuales resultaron un tremendo éxito y abrieron la posibilidad de extender el universo de estas historias. Es por ello que ‘El regreso del Jedi’ para el NES es un juego legendario.





PlayStation 2 – Jedi Starfighter

El Delta 7, o también llamado Jedi Starfighter, es una de las aeronaves más representativas del bando Rebelde, y este juego para PlayStation 2 permitió a los fanáticos pilotarlo para combatir las Fuerzas Imperiales.





XBOX 360 Special Edition – Star Wars Kinect

El kinect fue uno de los periféricos más exitosos del XBOX 360, tanto así que se desarrollaron juegos como Kinect Star Wars, con el cual podrás liberar toda La Fuerza a través de tus movimientos corporales. Esta edición venía totalmente personalizada para los fans de Star Wars.

No sólo este May the 4th, cualquier día es perfecto para recordar lo mucho que nos gusta Star Wars, y revivir algunas de nuestras aventuras en este universo, a través de nuestra consola favorita.