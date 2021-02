Victura anuncia lanzará el videojuego Six days in Fallujah este mismo año

Victura y Highwire Games anuncian que Six Days in Fallujah, shooter militar táctico en primera persona, llegará a PC y consolas en 2021.

Victura y Highwire Games anuncian hoy que Six Days in Fallujah, shooter militar táctico en primera persona basado en historias de la segunda batalla de Faluya en 2004, llegará a PC y consolas en 2021. El título fue anunciado originalmente por Atomic Games en 2009. Six Days in Fallujah ha regresado gracias a un nuevo distribuidor y estudio de desarrollo, formado por algunas de las personas que ocuparon puestos de responsabilidad en los equipos que crearon Halo y Destiny.





“A veces, la única forma de entender la verdad es experimentar los hechos por ti mismo”, afirma el antiguo sargento de la marina Eddie García, uno de los soldados heridos durante la batalla de Faluya y quien propuso inicialmente la idea original de Six Days in Fallujah en 2005. “La guerra está llena de decisiones duras y poco certeras que son difíciles de entender si las vemos por televisión o en una película, donde ya toman las decisiones por ti”. Los videojuegos pueden darnos una nueva perspectiva de los eventos que ocurrieron en la realidad de una forma que otros medios no pueden enseñarnos”.





Echa un vistazo al tráiler de Six Days in Fallujah:

La segunda batalla de Faluya comenzó en 2004 después de que Al Qaeda tomase el control de una de las ciudades más grandes de Iraq.



Atomic Games anunció Six Days in Fallujah en 2009, pero se abandonó por su editor original debido a la controversia sobre si los videojuegos debían reflejar eventos reales. Victura es una compañía de desarrollo y distribución fundada en 2016 por el antiguo CEO de Atomic Games, Peter Tamte, con el objetivo de llevar un nuevo Six Days in Fallujah a los jugadores, además de trabajar en otros juegos también basados en historias reales.

El estudio ha estado trabajando, codo con codo, junto a marines y soldados que participaron en batalla de Faluya. Victura y Highwire han dedicado más de tres años a crear tecnologías y mecánicas únicas para el juego que acercarán a los jugadores aún más a la incertidumbre y las tácticas del combate moderno que otros videojuegos ya han explorado.



Más de 100 marines, soldados y civiles iraquíes presentes durante la segunda batalla de Faluya compartieron sus historias personales, fotografías y grabaciones de vídeo con el equipo de desarrollo. El juego da voz a estas historias a través de su jugabilidad y entrevistas personales capturadas en un documental original. Six Days in Fallujah quiere ser el juego de acción militar más auténtico creado hasta la fecha.



Six Days in Fallujah se lanzará para PC y consolas en 2021. Victura anunciará más detalles sobre Six Days in Fallujah durante las próximas semanas.



Para más información sobre el juego, Six Days in Fallujah, por favor dirígete a www.sixdays.com donde también podrás leer una carta del equipo donde explican las motivaciones a la hora de crear este juego (https://sixdays.com/why). Six Days in Fallujah también está en Twitter (@VicturaGG), y YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC0_ZHfbMbeosqhCQutQgzVw).