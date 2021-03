Victoria’s Secret PINK celebra a las mujeres con sus T-shirts con mensajes inspiradores

Conoce las increíbles T-shirts de Victoria's Secret PINK con mensajes de empoderamiento, ideales para usarlas este 8 de marzo en el Día de la Mujer.

El 8 de marzo es una fecha sumamente importante a nivel internacional, es un día en el que se conmemora y se comparten historias sobre lo grandes que son las mujeres, con la finalidad de seguir promoviendo el apoyo, aceptación, unión y respeto hacia ellas, siempre inspirando a más personas a celebrar esta fecha tan especial.

Sabemos que marzo es un mes lleno de orgullo, fuerza y mucho amor. Es por esto Victoria’s Secret PINK te recuerda lo mágico y especial que es el ser mujer con sus t-shirts unitalla, inspiradas en los valores de: empoderamiento, amor, inclusión, respeto, positivismo, valentía y motivación, por lo que comparte tres diferentes diseños increíbles llenos de color, alegría y estilo para que las uses tú o también se la regales a alguna mujer que te inspire cada día.

1. T-shirt dalia rosada: El color rosa muchas veces representa la parte dulce de la mujer, y qué mejor que tener una playera holgada, cómoda, práctica y bonita con mensajes que nos recuerden todo lo increíble que somos.

2. T-shirt Love Yourself: Siempre es bueno tener un básico en tono blanco nacarado que combine con todo. Esta camiseta tiene una frase de amor propio en tonos lila que la hace aún más femenina y cool. ¡No olvides que antes de amar a alguien más, primero hay que amarse a una misma!

3. T-shirt Empower each other: No hay mejor apoyo que el de una mujer, por lo que esta camiseta es ideal para recordarte que siempre podrás inspirar a alguien más, pero sobre todo a ti.

Victoria’s Secret PINK te recuerda que el ser mujer es un increíble poder ¡Úsalo a tu favor para seguir inspirando a más mujeres!







Las T-shirts de PINK están disponibles en nuestras tiendas físicas, así como a través de Whatsapp, con envíos a toda la República (https://linktr.ee/victoriassecretmexico)