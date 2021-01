ViacomCBS lanzará Paramount plus en los EE. UU. y Latinoamérica el 4 de marzo

ViacomCBS también llevará Paramount plus a los países nórdicos el 25 de marzo de 2021; y llegará a Australia a mediados de 2021.

ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) anuncia que su esperado servicio de streaming, Paramount plus, se lanzará en los EE. UU. y Latinoamérica el jueves 4 de marzo de 2021.

ViacomCBS lanza Paramount plus

ViacomCBS también llevará Paramount plus a los países nórdicos el 25 de marzo de 2021; y llegará a Australia a mediados de 2021. El servicio CBS All Access en Canadá será renombrado a Paramount plus también el 4 de marzo, y durante el año incorporará una mayor oferta de contenido.

Además, la compañía organizará el miércoles 24 de febrero de 2021 un evento para inversores y presentará los resultados financieros del año 2020 y del cuarto trimestre para el período que finalizó el 31 de diciembre de 2020. La presentación ofrecerá una descripción general completa de la estrategia de streaming de la compañía, que incluye a Paramount plus, Pluto TV y SHOWTIME® OTT.

Se podrá acceder a la transmisión en vivo del evento de ViacomCBS en la sección Eventos, Webcasts y Reuniones Anuales del sitio web de inversores de ViacomCBS (ir.viacomcbs.com) a partir de aproximadamente las 4:15 pm EST. Las puertas virtuales se abren a las 4:00 pm EST y se recomienda asistir un tiempo previo al inicio del evento.

La publicación de ganancias y los materiales del evento para inversionistas estarán disponibles después del evento en la página web de ViacomCBS.

ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA) es una empresa líder mundial en medios y entretenimiento que crea contenido y experiencias premium para audiencias en todo el mundo. Impulsado por marcas de consumo icónicas, su cartera incluye CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, CBS All Access, Pluto TV y Simon & Schuster, entre otros. La compañía alcanza a la mayor parte de la audiencia televisiva de EE. UU. y cuenta con una de las bibliotecas de títulos de televisión y películas más importantes y extensas de la industria. Además de ofrecer innovadores servicios de transmisión y productos de video digital, ViacomCBS cuenta con poderosas soluciones en materia de producción, distribución y publicidad para socios en los cinco continentes.

Para obtener más información sobre ViacomCBS, visite www.viacomcbs.com y siga a @ViacomCBS en las plataformas sociales.