Verizon media presentó «immersion 2021» experiencia virtual y sala de escape inmersiva

Verizon Media llevó a cabo su nueva experiencia digital interactiva virtual, “Immersion 2021”. La experiencia se llevó a cabo los días 29 y 30 de octubre y fue un escaparate de liderazgo intelectual en contenido y tecnología, experiencia y una demostración de cómo las marcas y las empresas pueden utilizar el contenido virtual en 3D de formas más interactivas e inmersivas para sus clientes. Todas las marcas se enfrentan al desafío de utilizar tecnologías emergentes como Extended Reality (XR) ahora, y con 5G en el futuro, para impulsar la participación de los clientes y la audiencia de manera virtual. Immersion 2021 combinó una selección de charlas inspiradoras e informativas de líderes de la industria en negocios y tecnología con un Escape Room interactivo y envolvente con el tema de Halloween, «Project Midnight» para ayudar a los especialistas en marketing a ver y sentir cómo Verizon Media puede ayudar a dar vida a este tipo de experiencias.

«En los últimos 6 meses y debido a la pandemia hemos estado en mayor contacto con las experiencias virtuales y muchos han tenido la oportunidad de tener su primera experiencia en VR o AR, lo que se ha convertido en una tendencia para las marcas, ya que además está comprobado que este tipo de tecnología ha conseguido que los compradores experimenten un producto incluso antes de comprarlo», enfatizó Anita Caras, Directora de ventas de EMEA de Verizon Media. «La tecnología hoy nos está dando una extensión de la realidad, por ejemplo Fabric of Reality, el primer desfile de modas totalmente inmersivo creado por RYOT, tuvo un gran diferencial que fue experimentar el evento a través de un avatar, lo que lograba una interacción entre la gente aunque realmente no estuvieras ahí, e incluso consiguió el relacionamiento de personas que viven en distintos continentes, en conclusión se logró la democratización de la experiencial», concluyó Caras.

Immersion 2021 es una nueva muestra del programa XR más amplio de Verizon Media, Verizon Media Immersive. Este conjunto de productos envolventes brinda experiencias de contenido de próxima generación a los consumidores y clientes de Verizon Media a través de sus asociaciones de contenido XR que amplifican el periodismo original a través de formatos innovadores que acercan a los lectores más que nunca a las noticias de todo el mundo, así como a los formatos de anuncios XR que brinde experiencias publicitarias atractivas e interactivas en Verizon Media y más allá y, a través de experiencias digitales inmersivas como Immersion 2021 y The Fabric of Reality.

A principios de este año, Verizon Media abrió un nuevo estudio de producción habilitado para 5G en Londres, que ofrece espacio para producir contenido XR de primera calidad utilizando instalaciones de vanguardia como captura volumétrica, captura de movimiento, fotogrametría y transmisión AR.

«Una de las pautas que marcará la llegada del 5G dentro de la AR será en los contenidos, por ejemplo con Pokemon Go nunca sentiste que estabas jugando en una realidad, siempre se percibió como algo digital, pero hoy hay efectos en el cine que te hacen dudar si algo es real o no, es decir el 5G dará mayor riqueza a los contenidos de AR», señaló Matt Miesniks, Advisor de Niantic y creador de Pokemon Go. «Si hoy quieres crear un producto para AR tienes que pensar en algo muy específico y considerar la AR como un característica de tu producto no necesariamente como un todo y teniendo esto en cuenta puedes crear desde un filtro para el consumidor, un juego o quizás una aplicación para empresas, es decir, al AR todavía es un gran negocio por desarrollar», agregó Miesniks.