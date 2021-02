Valheim supera los 2 millones de unidades vendidas en menos de 2 semanas

Coffee Stain Publishing y Iron Gate Studio se complacen en revelar que Valheim (trailer) ha vendido más de dos millones de unidades en menos de dos semanas desde que se lanzó en Steam Early Access. Valheim se ha afianzado en la lista de los más vendidos a nivel global de la plataforma desde su lanzamiento el 2 de febrero, alcanzando un nuevo récord con más de 360.000 jugadores concurrentes. El título sueco ha llegado a ocupar el segundo lugar en número de usuarios activos en Steam, sólo por detrás de CS: GO. El número máximo de usuarios concurrentes de Valheim en este breve periodo de tiempo ha superado el máximo histórico de títulos AAA como GTA V y Destiny 2.

Junto con el aumento vertiginoso de jugadores, Valheim ha mantenido su reconocimiento a nivel de crítica, con más de 36.000 reseñas de usuarios «extremadamente positivas» y siguen aumentando. Si bien Valheim ha tenido un éxito excepcional hasta ahora, esto es sólo el comienzo, ya que Iron Gate Studio ya ha revelado una hoja de ruta del acceso anticipado que se mantendrá viva con futuras actualizaciones, que prometen nuevos biomas, nuevos enemigos y mejoras en el combate, en los barcos y más. Creado por Iron Gate Studio, Valheim comenzó como un proyecto de un solo hombre del CEO Richard Svensson en 2018, y el equipo se expandió a cinco en 2020. Coffee Stain, también con sede en Skövde, se incorporó como publisher en 2018.

«Realmente no esperábamos esta recepción. Nuestro objetivo era prácticamente cubrir nuestro costo de desarrollo para que pudiéramos seguir existiendo como estudio y seguir trabajando en Valheim. Supongo que nuestro futuro está a salvo por un tiempo «, dijo Richard Svensson, Director Ejecutivo de Iron Gate Studio. «Valheim ha sufrido ningún tipo de crunch, es un producto que ha pasado por más de tres años de desarrollo iterativo con características agregadas y probadas por un equipo reducido de apasionados beta testers. Además, como diseñador no me gusta seguir las convenciones populares, pero trato de seguir mi propio camino, y parece que ha funcionado».