3 recomendaciones para usar tus vales en este Hot Sale 2021

En México tan sólo el 34% de la población tiene una tarjeta de crédito o débito, por lo que los vales electrónicos son una alternativa para poder comprar en Hot Sale.

Tanto los compradores en línea de corazón, como aquellos que apenas se están animando a pedir su primer producto por internet, deben saber que ya está el Hot Sale, uno de los eventos más importantes para el e-commerce; concentrando descuentos y promociones en más de 500 tiendas participantes. Así que si tienes en mente ese electrodoméstico, mueble o casita del perro que quieres comprar, ¡este es tu momento!

A raíz del confinamiento, muchas personas le han perdido el miedo a comprar cosas por internet, y aún mejor, se están dando cuenta que existen muchos canales y alternativas para acceder a los beneficios de las compras online. De acuerdo a datos de Up Sí Vale, (sí los de la tarjeta de tus vales), durante el Hot Sale 2020, registraron un incremento del 16% en el ticket promedio, con un aumento del 5% en ventas diarias vs el periodo de Hot Sale en 2019, esto en sus más de 5 millones de monederos electrónicos.

Y es que en México tan sólo el 34% de la población está bancarizada, es decir, tiene una tarjeta de crédito o débito, con la cual hacer una compra en línea. Las tarjetas de vales electrónicas son entonces, una alternativa sencilla y segura para que más personas se decidan a experimentar este nuevo canal y aprovechen descuentos y promociones.

Para ayudar a que sus más de sus más de 5 millones de usuarios de tarjetas de vales se animen a participar y aprovechen estas promociones, Up Sí Vale nos da algunas recomendaciones para que no se pierdan de las bondades que tiene el comercio electrónico para ellos.

1.- Ahorra tus vales de despensa o incentivos, si tienes algo ahorrado o si este mes aún no los gastas puede ser la oportunidad de utilizar tu saldo para comprar por medio de algún e-commerce; o si en tu trabajo te dieron una tarjeta de incentivos del Día de las Madres, o tu empresa te dio una tarjeta de Oficina en Casa para tus gastos de Home Office, puedes aprovechar los descuentos y promociones de esta semana para comprar algo que siempre has querido o necesitas.

2.- Investiga y compara, puedes checar con tu proveedor de vales, qué establecimientos aceptan este tipo de pago de acuerdo al tipo de tarjeta que tienes; por ejemplo, si tienes una tarjeta Up Despensa, podrás adquirir desde ropa y electrodomésticos, hasta muebles, prácticamente cualquier artículo que mejore tu calidad de vida. Consulta en el sitio de tus marcas favoritas si serán parte de Hot Sale, muchos de ellos colocarán los logos oficiales de la campaña. Si no, puedes consultar en la página oficial todas las alternativas, al momento se han sumado más de 500 empresas.

3.- Compra de manera segura, confirma siempre que estás ingresando a sitios seguros, los puedes reconocer porque empiezan usualmente con “https”; no proporciones tus datos en sitios que no correspondan a la marca, o a ligas adjuntas que te envíen en mails o cadenas. Lo más seguro sería entrar a la página oficial https://www.hotsale.com.mx/, ahí no solo puedes ver a todos los participantes, sino que puedes dar click a las ligas oficiales de las tiendas.

Aunado a esto, si tienes una tarjeta digital de Up Sí Vale, todas cuentan con un CVV dinámico; esto quiere decir que, cada que realices una compra, te llegará un mail con un CVV diferente y único, esto para hacer aún más segura tu compra.