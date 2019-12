Ubisoft y Fanta anuncian a los finalistas que competirán en la final del Just Dance MAC Challenge en Brasil

Ubisoft y Fanta anuncian a los finalistas que este domingo 22 de diciembre se enfrentarán en Arena: The place to Play Antara para ganar la oportunidad de presenciar en vivo la gran final...

Ubisoft y Fanta anuncian a los finalistas que este domingo 22 de diciembre se enfrentarán en Arena: The place to Play Antara para ganar la oportunidad de presenciar en vivo la gran final latinoamericana del Just DanceⓇ MAC Challenge en Brasil y apoyar a los campeones de la fase mexicana, Andrea Rodríguez y Eduardo Calderón.

Tras una divertida y reñida fase de clasificatorias en los Cinemex participantes, y, de la mano de Fanta®, Alberto Santiago Aguilar Cruz, Cristian Torres Ramírez, Brandon Axel Flores, Emilio Gamboa Pérez, Frida Karina López Marín, Gema Castro Orrantia, Isabel García Cortés y Mauricio Acosta Hernández deberán demostrar sus mejores pasos de baile y dominio de las coreografías de Just DanceⓇ 2020 en un emocionante evento que contará con la conducción de Lunna, líder de la comunidad Just Dance México.

La final dará inicio a partir de las 11:00 a.m. con la siguiente dinámica: Los finalistas se dividirán en grupos de dos y bailarán dos temas de Just DanceⓇ 2020. En cada ronda, el puntaje de las dos canciones se sumará y el ganador será el Just Dancer que tenga el puntaje más alto.

¡Acompáñanos en esta gran celebración y apoya a tu Just Dancer favorito! La fiesta dará inicio a partir de las 11:00 am en Arena: The Place to Play Antara. ¡Habrá baile y mucha diversión!

Únete a más de 120 millones de jugadores y celebra el décimo aniversario de Just Dance con Just Dance 2020, disponible para los sistemas Nintendo Switch™, PlayStation 4 Pro y PlayStation 4 y la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/