Ubisoft y Apple TV+ revelan un nuevo video de “Mythic Quest: Raven’s Banquet”

Ubisoft y Apple TV+ revelan un nuevo video de la serie de comedia live-action de Rob McElhenne, Charlie Day y Megan Ganz: “Mythic Quest: Raven’s Banquet”

Hoy, anticipando su estreno el próximo 7 de febrero, Ubisoft y Apple TV+ revelan un nuevo video teaser de la serie de comedia live-action de Rob McElhenne, Charlie Day y Megan Ganz (“It’s Always Sunny in Philadelphia”).

“Mythic Quest: Raven’s Banquet”, sigue los pasos de un equipo de desarrolladores de videojuegos mientras enfrentan retos para manejar, el popular videojuego. Adicional a McElhenney, quien da vida al director creativo de la compañía ficticia, Ian Grimm, el elenco cuenta con la participación del Ganador del Premio de la Academia F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakin, Charlotte Nicadao, David Hornsby, Ashly Burch y Jessie Ennis.

Video

Acerca de Mythic Quest: Raven’s Banquet

“Mythic Quest: Raven’s Banquet” es producida por M|Elhenney y Day bajo su compañía RCG; Michael Rotenberg y Nicholas Frenkel por parte de 3Arts; y Jason Altman, Danielle Kreinik y Gérard Guillemot, por Ubisoft Film & Television. David Hornsby (“It’s Always Sunny in Philadelphia») y Megan Ganz («Modern Family,” “It’s Always Sunny in Philadelphia”) también fungen como productores ejecutivos. La serie está producida por la alianza entre Lionsgate/3 Arts Entertainment y Ubisoft.

Apple TV+ está disponible en la app Apple TV para iPhone, iPad, Apple TV, iPod Touch, Mac, televisions inteligentes seleccionadas de Samsung, dispositivosAmazon Fire TV y Roku, así como en tv.apple.com por $4.99 dólares al mes con un periodo de prueba gratuito de siete días. La aplicación de Apple TV estará disponible en las TVs inteligentes LG, Sony y VIZIO a finales de este año. Por tiempo limitado, los clientes que compren un nuevo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch podrán disfrutar de un año de Apple TV+ gratis. Esta oferta especial es válida durante tres meses después de la primera activación del dispositivo elegible. Para obtener más información, visita apple.com/tvpr.