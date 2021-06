Ubisoft anuncia que Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction será lanzada en Ubisoft Forward

Ubisoft anuncia que la siguiente entrega de Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, será revelada por completo durante Ubisoft Forward.

Hoy, Ubisoft anuncia que la siguiente entrega en la franquicia de Rainbow Six, Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction, será revelada por completo el próximo 12 de junio a las 2:00 pm hora del centro de México, Perú y Colombia / 15:00 pm hora de Chile y 16:00 pm hora de Argentina durante Ubisoft Forward. Sintoniza la transmisión de Ubisoft Forward en https://youtu.be/iyMBHxEPTho y en nuestro canal de Twitch https://www.twitch.tv/ubisoftlatam.

Para un vistazo en al mundo de Rainbow Six Extraction, el título anteriormente conocido como Rainbow Six Quarantine, disfruta de un teaser aquí: https://youtu.be/r-9bnpWzDxw.

Para conocer más sobre Rainbow Six Extraction, te compartimos un mensaje del equipo de desarrollo aquí:

Para más información sobre Ubisoft Forward, por favor visita: ubisoft.com/Forward.

