Ubisoft anuncia la revelación del gameplay de Far Cry 6 este 28 de mayo

Ubisoft anuncia que dará a conocer nuevos detalles y gameplay de Far Cry® 6, la más reciente entrega de la franquicia Far Cry a nivel mundial este 28 de mayo a las 11:30 am hora del centro de México mediante un emocionante stream lleno de sorpresas.

Far Cry® 6 es un shooter en primera persona de mundo abierto que sumerge a los jugadores en el corazón de una revolución guerrillera moderna ambientada en Yara, un paraíso tropical congelado en el tiempo bajo el opresivo gobierno del presidente Antón Castillo (Giancarlo Esposito). Mientras éste jura restaurar su nación a su antigua gloria y prepara a su hijo Diego (Anthony González) para que siga sus pasos, los jugadores encarnarán a Dani Rojas, un militar local que abandonó los estudios y se convirtió en guerrillero, en su intento por derrocar al tirano y unir la nación.

Desarrollado por Ubisoft Toronto*, Far Cry 6 se estrenará en 2021 en Xbox Series X, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Windows PC en exclusiva tanto en la Epic Games Store y Uplay, así como Stadia y Amazon Luna. El juego también estará disponible en UPLAY+, el servicio de suscripción de Ubisoft*.

