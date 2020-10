Ubisoft anuncia que For Honor será jugable en Consolas de nueva generación

Ubisoft anuncia que la próxima actualización para For Honor hará que el juego pueda ser jugado en el lanzamiento de la nueva generación de cada consola.

Ubisoft anuncia que la próxima actualización para For Honor® hará que el juego pueda ser jugado en el lanzamiento respectivo de cada consola, en Xbox Series S en resolución 1080 p y en PlayStation 5 y Xbox Series X en resolución 4K. Para los poseedores del juego en la actual generación, PlayStation 4 o Xbox One, For Honor será jugable en las consolas next-gen de manera gratuita a través de la retrocompatibilidad. Los perfiles de los jugadores de actual generación, incluyendo todas sus compras e inventario, serán compartidas automáticamente con sus contrapartes next-gen. Adicional a ello, gameplay a 60 FPS estará disponible para todas las consolas next-gen a principios de diciembre para el inicio de la nueva temporada de For Honor.

Ubisoft también anunció un nuevo torneo sólo para PC, Dominion Series, que comienza el 24 de octubre en América del Norte y Europa con Grupos Abiertos, Clasificatorias, Clasificatorias de Última Oportunidad y Finales para cada región. La bolsa acumulada de premios de la temporada es de $35,000 dólares, con $5,000 dólares distribuidos en las eliminatorias y $30,000 dólares en las finales.

A partir de hoy, los jugadores pueden inscribirse en cada uno de los cuatro Grupos Abiertos. Los equipos registrados competirán en los Grupos Abiertos en línea para ganar un lugar en la Eliminatoria.

Los Grupos Abiertos se llevarán a cabo en las siguientes fechas, y los jugadores pueden registrarse ahora en battlefy.com/DominionSeries.

Grupo Abierto 1: 24 de octubre

Grupo Abierto 2: 7 de noviembre

Grupo Abierto 3: 14 de noviembre

Grupo Abierto 4: 21 de noviembre

La Dominion Series comenzará con los cuatro equipos de mayor rango de los Grupos Abiertos avanzando a una Clasificación que tendrá lugar el 5 de diciembre. El primer y segundo equipo de cada región se clasificarán para las Finales el 23 de enero.

El 9 de enero de 2021 se celebrará un Clasificatorio de Última Oportunidad con los equipos de tercera y cuarta categoría de la Clasificatoria y los equipos de primera y segunda categoría del Grupo de Clasificatoria de Última Oportunidad. Los equipos en primer y segundo lugar de la Clasificatoria de Última Oportunidad de cada región llegarán a las finales.

Las Finales de la Dominion Series serán transmitidas en vivo el 23 de enero de 2021 con cuatro equipos de América del Norte y cuatro equipos de Europa luchando por ser coronado el equipo campeón ganador de cada región.

Para más detalles de la Dominion Series, por favor visita, battlefy.com/DominionSeries.

