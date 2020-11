Ubisoft anuncia una nueva iniciativa con un bundle de caridad de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Ubisoft anuncia el lanzamiento del Programa Sixth Guardian, una serie de bundles de caridad en Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege. Iniciando con el Año 5 Temporada 4, el juego incluirá un bundle especial de caridad, con nuevos paquetes que se añadirán en futuras temporadas para apoyar a diferentes organizaciones sin fines de lucro. Con este bundle, los jugadores de Rainbow Six Siege tendrán la oportunidad de acceder a objetos únicos in-game y hacer donativos a grandes causas.

Para dar comienzo a la iniciativa, Ubisoft unirá fuerzas con The AbleGamers Charity, una organización norteamericana sin fines de lucro que apoya a jugadores con capacidades diferentes al proveer a los Gamers con las herramientas que necesitan para disfrutar su experiencia de juego y promover la inclusión en la industria de los videojuegos. Al inicio del lanzamiento del Año 5, Temporada 4, los jugadores de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege podrán adquirir un bundle con un uniforme, skin para arma, amuleto y casco. El 100% de las ganancias netas, con un mínimo de $6 dólares por bundle vendido, será donado a AbleGamers.

«Decidimos lanzar el Sixth Guardian porque reconocimos la oportunidad de movilizar a la comunidad de Rainbow Six Siege en torno a cuestiones importantes», explica Karen Lee, Lead Community Developer del juego y creadora del programa Sixth Guardian. «Nuestros jugadores son tan apasionados, y queríamos darles una forma fácil y efectiva de apoyar a organizaciones increíbles, como AbleGamers».

«AbleGamers se siente honrado de asociarse con Ubisoft para apoyar a los jugadores con capacidades diferentes con este increíble paquete de Sixth Guardian», dijo Steve Spohn, Director de Peer Support de The AbleGamers Charity. «Con más de 46 millones de jugadores con capacidades diferentes sólo en Estados Unidos y aún más en todo el mundo, no podríamos estar más emocionados de que las filas de la comunidad de Rainbow Six Siege se unan a nuestra búsqueda para combatir el aislamiento social y mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes proporcionando el equipo y el conocimiento que necesitan para jugar en los mundos virtuales que tanto amamos».