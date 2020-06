Tyranny la segunda temporada del Año 4 de For Honor, agrega más personalización al juego, incluyendo nuevos trajes de batalla, ornamentos y más.

Ubisoft anuncia que Tyranny, la Segunda Temporada del Año 4 de For Honor® ya está disponible para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC. En una de las temporadas más ambiciosas de For Honor®a la fecha, Tyranny estará dividida en dos grandes fases.

La temporada dará inicio con un nuevo evento in-game, For Honor Games: Metal Trials. Este evento traerá de vuelta el modo de juego favorito de los fans: Test Your Metal. En este modo, los jugadores deberán hacer equipo y pelear contra imitadores de guerreros legendarios de la campaña de historia en brutales partidas de eliminación 4v4. For Honor Games: Metal Trials estará disponible por tiempo limitado hasta el 2 de julio, y, completando las partidas permitirá a los jugadores ganar recompensas exclusivas del evento original.

Tyranny

Tyranny agrega más personalización al juego, incluyendo nuevos trajes de batalla, ornamentos, emotes, ejecuciones y efectos, así como un nuevo set de armadura que revela el rostro del Centurión. Tyranny también debuta un nuevo Pase de Batalla por temporada que permitirá a los jugadores desbloquear recompensas cosméticas únicas al progresar en los pases gratuito y premium. También, nuevo para esta temporada, los jugadores podrán adquirir un paquete de batalla, desbloqueando el pase premium y 25 niveles instantáneamente. El Pase de Batalla y el contenido de temporada están tematizados alrededor de una sociedad secreta en Heathmoor denominada la Orden de Horkos. Este culto está determinado a esparcir su influencia en todas las facciones, sin importar el costo.

Continuando con los esfuerzos del equipo de desarrollo para refrescar constantemente la experiencia y mejorar el equilibrio del juego con cada actualización importante, Tyranny también aportará mejoras y cambios de equilibrio a varios Héroes, incluyendo una actualización en profundidad del Centurión. Su kit mejorado permitirá un mayor rango de opciones en la ofensiva y hará al héroe más viable, en diferentes situaciones de lucha.

Para el segundo hito de Tyranny, un nuevo héroe se unirá a la lista y una actualización del núcleo de combate se pondrá en marcha para revitalizar la experiencia de For Honor®el 6 de agosto. Más detalles serán compartidos en ambos temas, a medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento.

Con más de 20 millones de jugadores, For Honor® está disponible en PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo el Xbox One X y Windows PC. For Honor® ahora está disponible en Uplay+*, el servicio de suscripción de Ubisoft.

Para más información de For Honor®por favor visita: https://forhonor.ubisoft.com/game/es-mx/home/.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/

*Se aplican términos y condiciones, incluyendo restricciones de plataforma, edad y territorio.

© 2020 Ubisoft Entertainment. Todos los Derechos Reservados. Ubisoft y el logotipo de Ubisoft son marcas registradas en los EE.UU. y/u otros países.

