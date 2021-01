Two Point Hospital: La JUMBO Edition llegará a consolas el 5 de marzo

Two Point Hospital con la JUMBO Edition, que ofrece más hospitales, más curas y más diversión en un paquete repleto de novedades.

SEGA® Europe Ltd. y Two Point Studios ™ se complacen en anunciar que el simulador de administración aclamado por la crítica, Two Point Hospital ™, lanzará su JUMBO Edition para consolas el 5 de marzo de 2021, en un paquete repleto de contenido nuevo que se disfrutará de igual manera por fanáticos y recién llegados. Two Point Hospital: JUMBO Edition estará disponible en Sony PlayStation® 4 y Nintendo™ Switch tanto digital como físicamente y solo digitalmente en Microsoft Xbox® One. La JUMBO Edition también se podrá jugar en Xbox Series X | S y PlayStation 5 a través de la función de retrocompatibilidad.

Con más de 3 millones de jugadores alrededor del mundo, ¡nunca hubo un mejor momento para descubrir Two Point Hospital! Convierte tu hospital en una obra maestra, mientras diseñas las operaciones de atención médica más hermosas y funcionales de todo el Two Point County. Entrena y mejora a tu personal y lidia con sus características de personalidad, explora nuevas regiones y descubre enfermedades inusuales para crear un increíble imperio de la salud.

Contenido de la JUMBO Edition

La JUMBO Edition incluye el juego base, cuatro expansiones y dos paquetes de objetos que ofrecen un total de 27 hospitales, 189 enfermedades y muchos objetos para colocar en tus hospitales. Cada expansión lleva a los jugadores a nuevas áreas donde enfrentarán enfermedades y desafíos específicos de la región.

Bigfoot te lleva a la región invernal de Montañas Puntiagudas, donde el celebri-yeti local Bartholomew F. Yeti, ha estado solicitando una mejor atención médica. ¡El señor Yeti necesitará tu ayuda para curar nuevas enfermedades como la Frialdad Pasmosa, el «Harte Dramático» y la Aurora Ronquealis!

En la Isla Pebberley, comienzas tus aventuras en los cálidos climas del Arrecife Pebberley, antes de adentrarte en un territorio denso e inexplorado en Espesura, para finalmente conquistar la impresionante Montaña Chata mientras intentas descubrir el secreto perdido de la eterna juventud.

En Close Encounters (Encuentros en la Tercera Base) persisten los rumores de un encuentro fuera de este mundo. Lidia con conspiraciones, instalaciones secretas y enfermedades más inusuales como la Ciencia Fricción y Falta de Humanidad. Tal vez puedas ver algunos extraterrestres..

Para todos los que estén que estén más interesados en las cosas verdes y la madre naturaleza…¡no hay problema! En Off The Grid (Desconexión Total) administrarás nuevas mecánicas de juego en el camino hacia el éxito ecológico. Visita la primera ciudad ecológica del Two Point County, practica la jardinería y cuídate de atrapar Cebolleta Tocha o Mano Verdura.

Retrocede el tiempo con una encantadora colección de 26 artículos retro y vintage para colocar en tus hospitales con el Paquete de Objetos Retro o canaliza al artista que llevas dentro con el Paquete de Objetos de Exhibición. Puedes encontrar más información sobre las expansiones y los paquetes de objetos aquí.

La versión física de Two Point Hospital: JUMBO Edition se puede comprar en el lanzamiento el 5 de marzo de 2021 a través de www.twopointhospital.com para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Los jugadores de todo el mundo podrán comprar la JUMBO Edition digitalmente en todas las plataformas a través de las tiendas de contenido de sus respectivas plataformas desde el día del lanzamiento. Aquellos fans que ya poseen Two Point Hospital en consolas también podrán comprar el nuevo contenido digitalmente a través de estas tiendas.

