Twitch Prime ofrecerá GRATIS más de 20 juegos de SNK por tiempo limitado

SNK CORPORATION tiene el placer de anunciar que siete de sus títulos más exitosos estarán disponibles para su descarga gratuitamente desde la plataforma Twitch Prime a partir de mañana, 26...

SNK CORPORATION tiene el placer de anunciar que siete de sus títulos más exitosos estarán disponibles para su descarga gratuitamente desde la plataforma Twitch Prime a partir de mañana, 26 de mayo, y por tiempo limitado. Estos siete juegos son los primeros de más de 20 juegos gratuitos que saldrán en el próximo trimestre. Una vez los hayan activado en sus cuentas, todos los suscriptores de Amazon Prime podrán conservarlos para siempre. Twitch Prime es un servicio online de la popular plataforma de streaming que ofrece diversos beneficios a sus miembros beneficios. Estos incluyen contenido descargable dentro de los juegos y juegos completos gratis, sin ningún coste adicional.

¡Prueba GRATIS lo mejor de NEOGEO a través de Twitch Prime!

Para celebrar el trigésimo aniversario del lanzamiento del sistema NEOGEO en 1990, los miembros de Prime podrán descargar clásicos populares de NEOGEO de forma totalmente gratuita. La primera ronda de juegos incluye FATAL FURY SPECIAL, KOF 2002 y SAMURAI SHODOWN II entre otros, los cuales estarán disponibles a partir del 26 de mayo de 2020 (PDT). También hay planes adicionales para lanzar un total de más de 20 juegos, ¡así que estén atentos!

* Debe ser miembro de Amazon Prime para poder descargar.

* Los juegos disponibles son sus versiones occidentales.

La primera ronda incluye los siguientes juegos:

FATAL FURY SPECIAL

THE KING OF FIGHTERS 2000

THE KING OF FIGHTERS 2002

SAMURAI SHODOWN II

ART OF FIGHTING 2

BLAZING STAR

PULSTAR

En los próximos meses, los miembros de Twitch Prime recibirán más títulos de SNK, incluyendo Garou: Mark of the Wolves, The Last Blade 2, Metal Slug 2, The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition, Sengoku 3 y King of the Monsters.