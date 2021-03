Tubi amplía su catálogo de anime gracias a alianza con Toei Animation

En Tubi ahora podrás disfrutar algunos de sus títulos de anime como One Piece, Dr. Slump y Los Caballeros del Zodiaco. ¡completamente gratis!

Tubi, una división de FOX Entertainment, sigue ampliando su sólida cartera de productos de animación al firmar un importante acuerdo de licencia con Toei Animation, el estudio de anime líder en la industria y pionero en la animación japonesa. El acuerdo incluye siete series de televisión con un total de casi 500 episodios, así como seis especiales de televisión, los espectadores pronto tendrán acceso a seis entregas especiales de televisión de la franquicia internacionalmente popular de One Piece -incluyendo 3D2Y, Episodio de Sabo, Aventura en Nebulandia, Heart of Gold, Episodio del East Blue y Episodio de la Isla del Cielo-. Además, los espectadores de Tubi también podrán disfrutar ahora de episodios de las clásicas y populares series de anime Toriko, Saint Seiya: Saintia Sho, Saint Seiya: Hades, Ge-Ge-Ge No Kitaro, Slam Dunk y Dr. Slump.

Como parte del acuerdo y por primera vez, Tubi emitirá las versiones subtituladas de Dr. Slump (de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball) y Saint Seiya: Hades. La colaboración de Tubi con Toei Animation es la más reciente oferta de anime que complementa su enorme biblioteca de 30,000 películas y series de televisión, todas ellas completamente gratuitas.

«Nuestra nueva asociación con Toei Animation está al servicio de los fans con algunos de los animes más icónicos jamás creados», dijo Adam Lewinson, Director de Contenidos de Tubi. «Con One Piece, Dr. Slump de Akira Toriyama, Slam Dunk y más, los espectadores de Tubi pronto tendrán acceso instantáneo a casi 500 episodios de algunos de los mejores animes del mundo, ampliando aún más nuestra poderosa colección de contenido animado.»

«Estamos encantados de traer esta colección de seis especiales de televisión y casi 500 episodios de series de la biblioteca de Toei Animation a los espectadores de Tubi por primera vez», dijo Masayuki Endo, Presidente y CEO de Toei Animation Inc. «Desde los especiales de One Piece y los episodios de series hasta Saint Seiya y Dr. Slump, pasando por Ge-Ge-Ge No Kitaro y Slam Dunk, hay algo para que todos los fans del anime en Tubi puedan disfrutar.»

Basada en el manga más vendido de la historia de Eiichiro Oda, la serie de anime One Piece de Toei Animation se estrenó en 1999. Toei Animation ha producido más de 960 episodios de One Piece hasta la fecha. La serie sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y sus intrépidos Piratas del Sombrero de Paja en un viaje fantástico por un mundo lleno de maravillas e imaginación. Hoy en día, One Piece goza de un fandom multigeneracional y sigue cautivando a espectadores tanto jóvenes como mayores. One Piece es ahora una franquicia mundial y su historia y personajes se han expandido más allá de la prensa y la televisión para incluir el cine, los juegos, los parques de atracciones y los productos.

Otros títulos de Toei Animation que llegarán a Tubi son:

Dr. Slump – Basada en el manga de Akira Toriyama (creador de Dragon Ball), esta aventura cómica gira en torno a un inventor y su hija robótica Aralé. Ocasionalmente, ambas series de Toriyama han tenido apariciones cruzadas y comparten el mismo universo.

Toriko – Durante la Era Gourmet, una época en la que el mundo está lleno de ingredientes por descubrir y la gente busca delicias culinarias desconocidas y exquisitas, el Cazador Gourmet, Toriko, viaja por el mundo para capturar ingredientes salvajes para completar el «Plato Completo de la Vida».

Ge-Ge-Ge No Kitaro – Kitaro, un monstruo con un fuerte sentido de la justicia, recibe cartas de personas que piden ayuda. Kitaro lucha contra monstruos para resolver estos problemas.

Slam Dunk – Hanamichi, un chico de instituto sin experiencia en baloncesto, juega un partido con el capitán de un equipo de baloncesto y gana. Su vida en el baloncesto comienza y él y sus compañeros de equipo aspiran a la victoria.

Saint Seiya: Saintia Sho – Esta serie está contada desde el punto de vista de las Saintias, las santas que actúan como guardaespaldas y asistentes personales de Athena, mientras se desarrolla el conflicto de los Caballeros del Zodiaco.

Saint Seiya: Hades – Hades, el Señor de los Muertos, ha regresado de las profundidades de la oscuridad y va tras Atenea. ¿Podrán Seiya y los Caballeros de Oro proteger a Atenea de las manos de la muerte que se acercan?

Tubi cuenta con más de 30,000 películas y programas de televisión de más de 250 socios de contenido, incluidos casi todos los estudios importantes. El servicio ofrece a los fans de las películas y los programas de televisión una forma sencilla de descubrir nuevos contenidos que están disponibles de forma totalmente gratuita.

