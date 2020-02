Enamora a tus clientes en tiempos de transformación digital

La transformación digital ha dejado de ser un reto para las empresas, debido a que se ha vuelto una actividad contínua para destacar frente a la competencia, y en favor de los clientes.

La transformación digital ha dejado de ser un reto para las empresas, debido a que se ha vuelto una actividad continúa para destacar frente a la competencia, y en favor de los clientes. En este sentido, el comprometer a los usuarios con la marca e involucrarlos en el ecosistema digital requiere de un esfuerzo magistral por parte de todos los que la integran.



Digital Venture, agencia de desarrollo e implementación 360, presentó recomendaciones para que las marcas y empresas desarrollen estrategias de manera efectiva que comprometan al usuario a largo plazo.



Amor a primera vista



De acuerdo con la Asociación de Internet MX, el 92% de los usuarios en nuestro país se conectan a través de un teléfono móvil y navegan en la red alrededor de 8 horas y 20 minutos al día, por lo que captar su atención y tener presencia de marca en las plataformas en donde se encuentra es esencial. El engagement o compromiso que se puede generar radica en crear relaciones sólidas y duraderas a largo plazo con el usuario, por lo que “enamorarlo” requiere ser parte de la conversación y brindar contenido de valor de forma constante y acorde a cada canal.



Háblale de forma directa



La personalización es uno de los factores más importantes para los usuarios, el que las marcas conozcan el customer journey (momentos relevantes de contacto con el cliente y prospectos) y ofrezcan información de valor, les permitirá establecer diálogos y generar una mejor conexión. En temporadas como San Valentín los usuarios reciben miles de correos electrónicos en sus bandejas de entrada, SMS, publicidad en redes, entre otros; el hablarle de manera individual y mostrarle información cien por ciento enfocada a sus preferencias será un diferenciador indispensable para que de clic al mensaje; es aquí donde las estrategias de inbound marketing cobra mayor trascendencia.



Conoce sus gustos y preferencias



Prácticamente todas las acciones que se realizan en digital pueden ser medibles, lo cual brinda un conocimiento profundo del mercado para realizar campañas segmentadas y contenidos dinámicos que permitan ofrecer información acorde a las preferencias y gustos. Es más fácil que un usuario de clic o compre algún productos que previamente vio en una página, que mostrarle publicidad de algo que no le interesa. Conocer quién es tu comprador real y potencial, sus intereses, necesidades, qué le gusta, de dónde es, etc, será la clave del éxito del negocio.



La segmentación será la mejor aliada, porque significa distribuir estratégicamente el presupuesto entre diferentes tipos de audiencias, contenidos de valor y anuncios basados en sus preferencias, de esta forma se contacta directamente al usuario y se crean comunidades específicas para mejorar la estrategia.



Crea momentos memorables



Las conexiones más significativas se crean a través de creatividades únicas que generen emociones y que lleven a vivir una experiencia, esto se puede dar con apoyo de testimoniales de experiencia con la marca, ya sea de compra y uso, que tienen un alto valor para el contenido orgánico y la construcción de una reputación favorable. Las estrategias omnicanal requieren una estructura que garanticen que la comunicación está disponible desde cualquier punto de contacto potencial, y que va desde el impacto, la información, la entrega de contenido de valor y hasta la compra a través de mensajes congruentes, consistentes, que se hilen en una historia. La clave para enganchar con los clientes es hacerlos vivir experiencias que se guarden en el corazón y se vuelvan inolvidables.



¡Escúchalo! y crea una relación basada en la confianza



Un usuario comprometido tiende a comprar más a largo plazo, por lo que se debe estar al pendiente de sus comentarios, darle retroalimentación y solución a sus necesidades creará un vínculo de confianza que difícilmente se romperá, pues mantendrá viva la llama del engagement y potenciará la promesa de marca. Es así donde el consumidor se convierte en cliente.



“Es muy importante que las empresas fomenten el compromiso de la transformación digital entre sus colaboradores, para que esta evolución permee a la propuesta del valor para el cliente, de tal forma que los usuarios se sientan atraídos y enamorados de la marca desde cualquier punto de contacto. En la medida de que los usuarios perciban un interés honesto y real de la marca, se construirá una relación a largo plazo, basada en la empatía, confianza y un valor diferencial”, destacó Lina Rodríguez, CEO de Digital Venture.



La meta para crear una relación a largo plazo con los usuarios, no solo es económica, está enfocada más hacia la conexión comercial honesta con el target y la creación de vínculos afectivos que les permita interactuar con las marcas y crear pertenencia.